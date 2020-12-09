İstanbul Emniyet Müdürlüğünden CHP'li Zeynel Emre'nin iddiasına yalanlama!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, basında da yer alan iddiaya istinaden açıklama gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından dile getirilen 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine, İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki bir kadının evine polis baskını yapıldığı ve hakkında dava açıldığı' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

E.B. isimli şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine 1 Ağustos'ta, iddiaların aksine Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliğine telefonla davet edilmiş, ifadesi alındıktan sonra gönderilmiştir."