Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Emniyet Müdürlüğünden CHP'li Zeynel Emre'nin iddiasına yalanlama!

Emniyet Müdürlüğünden 'li Zeynel Emre'nin iddiasına yalanlama!

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin öne sürdüğü, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'un şikayeti üzerine, İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki bir kadının evine polis baskını yapıldığı ve hakkında dava açıldığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 10.12.2020 00:47 Son Güncelleme: 10.12.2020 01:00 ABONE OL
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden CHP'li Zeynel Emre'nin iddiasına yalanlama!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, basında da yer alan iddiaya istinaden açıklama gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre tarafından dile getirilen 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şikayeti üzerine, İstanbul'da yaşayan 80 yaşındaki bir kadının evine polis baskını yapıldığı ve hakkında dava açıldığı' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

E.B. isimli şahıs, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine 1 Ağustos'ta, iddiaların aksine Eyüpsultan Asayiş Büro Amirliğine telefonla davet edilmiş, ifadesi alındıktan sonra gönderilmiştir."

Son dakika: Meclis'te Tanrıkulu provokasyonu! Bakan'ın üstüne yürüdü...

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden CHP'li Zeynel Emre'nin iddiasına yalanlama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA