İşte CHP’li başkanın taciz görüntüleri

Maltepe'deiki hafta önce yaşanan olay sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Z.Y. (23) adlı kadın, kafede tanıştığı CHP'li başkan yardımcısı Umut K. tarafından cinsel tacize maruz kaldığını öne sürerek şikayetçi oldu. Olayın ardından Umut K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taciz anlarına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 kişinin birlikte kafeye geldikleri ve Umut K.'nın Z.Y.'yi darp ettiği anlar görülüyor. Z.Y.'nin saçından sürüklendiği anların yansıdığı skandal görüntülerin sonunda Z.Y.'nin eli sargılı bir şekilde dışarı çıktığı dikkat çekiyor. Hazırlanan iddianamede şüpheli Umut K.'nın mağdur Z.Y.'yi daha önce çalıştığı bir kafeden arkadaşı olarak tanıdığı, suç tarihinde mağdur Z.Y.'nin, Ö.K. isimli yakın bir arkadaşı ve şüpheli Umut K. ile birlikte kafede bir araya geldikleri, bir saat birlikte oturdukları anlatıldı.İddianamede Ö.K.'nın işinin çıkması nedeniyle yanlarından ayrılmasından sonra kafede kimsenin kalmadığı, bir süre sonra Z.Y.'nin de kalkmak istediği ancak şüpheli Umut K.'nın kalması için ısrar ettiği belirtilerek şöyle denildi:"Şüpheli Umut K. öfkeyle mağdur/müşteki Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdü. Burada Z.Y.'i dövdü ve üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Z.Y'yi cinsel ilişkiye zorladı." Şüpheli Umut K.'nın mağdur Z.Y.'nin bağırması ve yalvarmasına rağmen bir yandan da kadını dövmeyi sürdürdüğü anlatılan iddianamede, boğazını sıkarak 'Seni burada kimse duyamaz kapı da kilitli. Seni burada sinkaf edeceğim, kendimi de öldüreceğim' dediği aktarıldı.Ayrıca, mağdur kadının şüpheli Umut K.'nın elinden kurtulabilmek için olanları kimseye anlatmayacağını söyleyip 'Senin de bir kızın var' diyerek yalvardığı belirtildi. Z.Y.'nin ifadesindeki olay örgüsü, zaman, yer ve iddia olunan suçlar kapsamındaki anlatımı, tanık anlatımlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu suçun işlendiğinin anlaşıldığı belirtildi.