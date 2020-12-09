Küfür etme cinayeti! Milletten para dileniyorsun deyince öldürdü

Maltepe Feyzullah Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Özbekistan uyruklu Burhonjon Olchınov bir tekel bayisinde kurye olarak çalışıyordu. O bölgede sokakta yaşayan ve iddiaya göre çevredekilerden birer, ikişer lira para toplayan Bedir G. topladığı 20 lira ile tekel bayisine alışverişe geldi.



TOKAT ATTI ÖLDÜRDÜ



Çevredeki görgü tanıklarının beyanına göre alışverişe gelen Bedir G'ye tekel bayi kuryesi Olchınov; "Ben gurbetten geldim. Çalışıp para kazanıyorum. Sen milletten para dileniyorsun" dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Olchınov Bedir G'ye bir tokat attı. Tokat atması üzerine sinirlenen Bedir G. belinden çıkardığı bıçağı hızla sallamaya başladı. Sol göğsünden ve yanağından yaralanan Olchınov kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





2 SAAT SONRA YAKALANDI



Konunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden kaçan şüphelinin kimliğini tespit etti. Çalışmaları derinleştiren Cinayet Büro Ekipleri şüpheli Bedir G'nin bir arkadaşının evine giderek saklandığı öğrendi. Cinayet Büro ekipleri şüpheli olaydan 2 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı.



"BANA TOKAT ATTI"



Şüpheli emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Bana parayı bulunca çok değişiyorsun dedi, tartıştık bana küfür etti öfkelendim" dediği öğrenildi.



KAVGAYI AYIRMAK İÇİN ÇÖP BİDONU ATTI



Öte yandan konuyla ilgili ortaya çıkan kamera görüntülerinde, ikilinin kavga ettikleri ve Bedir G'nin Olchınov'a bıçak salladığı anlar görülüyor. Görüntülerde, olaya müdahale etmeye çalışan bir kişinin kavgayı ayırmak için aralarına çöp bidonu attığı anlar kameralara yansıyor.