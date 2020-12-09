İstanbul Terör Şube Polisleri, terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenledi. Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) oldukları ifade edilen 18 şüphelinin "Mudafa" adı verilen gizli hücre evlerinde yakalandığı operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'da faaliyetlerine devam ettikleri, terör örgütü DEAŞ adına eleman temin ettikleri, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde oldukları saptanan 18 şüpheli "Mudafa" adı verilen gizli hücre evlerinde yakalandı. Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Fatih, Esenyurt, Güngören, Pendik, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu İlçeleri'nde bulunan 22 farklı adreste gözaltına alınan ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) oldukları ifade edilen şüphelilere düzenlenen operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

“Mudafa” adı verilen hücrelerde böyle yakalandılar! Tamamı YTS 18 şüpheli gözaltına alındı | Video