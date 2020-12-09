Ölüm şişelerine operasyon! Etil alkol ile sıvı anason kitleri ele geçirildi

Ölüm saçan sahte içkilerin üretimine yönelik operasyonlara aralıksız devam eden Ankara polisi, bir depoya yaptığı baskında sahte içki üretiminde kullanılan etil alkol ile sıvı anason kitleri ele geçirdi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.





Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören ilçesinde yaptıkları çalışmada sigara, içki kaçakçılığı uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından 8 kişi gözaltına aldı.

Operasyon sonucunda, 3 kilo 695 litre etil alkol, 83 adet anason sıvı kiti, 3 kilo 703 adet etil alkol marka ambalaj etiketi, 83 bin 522 adet cinsel içerikli ürün ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca yakalan 4 kişi hakkında sokağa çıkma yasağı ihlalinden de 12 bin 600 lira idari yaptırım cezası uygulandı.