Örgüte ağır darbe

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edileceğini bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve patlayıcı ile mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girildiği belirtildi. Sığınaklarda havan, keskin nişancı silahı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 el bombası, 3 el yapımı patlayıcının yanı sıra çok sayıda mühimmat, teçhizat ve ekipman ele geçirildiği kaydedildi.DİYARBAKIR'DA terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda menfez içerisinde 648 kilo esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'nın uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bulmak için gerçekleştirdiği Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesi Hedik Mahallesi kırsalındaki düzenlenen narko terörizmle mücadele operasyonu tamamlandı. Operasyon sırasında 648 kilo esrar ele geçirildi. ANKARA