Son dakika | AK Parti'den Pierre Webo'ya yönelik ırkçılık skandalına sert tepki: İnsanlığa karşı işlenmiş bir suçtur...

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçta 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ SUÇTUR

Ömer Çelik Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu. Başakşehir'i bu onurlu duruşundan dolayı tebrik ediyoruz."

IRKÇILIĞA KIRMIZI KART GÖSTEREN BAŞAKŞEHİR KADROLARI HERKESE DERS VERDİ .

Spor ve ırkçılık asla yan yana gelmemelidir. Hakem Sebastian Coltescu, çirkin bir ırkçılık örneği sergilemiştir. Irkçılığın sahaları esir almasına izin vermeyen ve güçlü duruşu ile "ırkçılığa" kırmızı kart gösteren M Başakşehir kadroları herkese ders verdi .

UEFA GEREKLİ ADIMLARI ATMALI

Spor severler olarak ırkçılık ve nefretten kaynaklı tüm eylemlerle ilkeli bir mücadele yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. UEFA tarafından çirkin eylemi gerçekleştiren hakemle ilgili gerekli adımların atılacağına inanıyoruz.

HER TÜRLÜ IRKÇILIĞA VE AYRIMCILIĞA KARŞIYIZ

Siyasette, toplumsal hayatta karşı olduğumuz gibi sporda da her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşıyız. Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinde yer alan Pierre Webo'ya karşı yapılan ırkçı tacizi şiddetle kınıyoruz.