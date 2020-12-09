Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül: Yargının vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır

Son dakika haberi: : Yargının vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır

Eski artıklarına ve siyasi uzantılarına yüklenen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır" açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 9.12.2020 21:53 Son Güncelleme: 9.12.2020 22:31 ABONE OL
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül: Yargının vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin, "Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla bu belgeyi hazırlıyoruz." dedi.

Gül, "Asıl olan tutuksuz yargılamadır. Tutuklamaya başvurulmasının gerekli olduğu durumlarda da bu karar ölçülü ve orantılı şekilde tatbik edilmelidir. 2002 yılında tutuklu oranı yüzde 41 iken; Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de tutuklu oranı yüzde 16'ya inmiştir." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, MÜSİAD yönetimiyle görüştü

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül: Yargının vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA