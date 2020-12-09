Son dakika haberi: Adalet Bakanı Gül: Yargının vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanı Gül, İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin, "Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla bu belgeyi hazırlıyoruz." dedi.

Gül, "Asıl olan tutuksuz yargılamadır. Tutuklamaya başvurulmasının gerekli olduğu durumlarda da bu karar ölçülü ve orantılı şekilde tatbik edilmelidir. 2002 yılında tutuklu oranı yüzde 41 iken; Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de tutuklu oranı yüzde 16'ya inmiştir." ifadelerini kullandı.