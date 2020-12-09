Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi! Semptom gelişmediyse...

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR



Son 24 saatte 33 bin 198 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti

201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu, 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi



Toplam hasta 552 bin 304 olurken, vefat sayısı 15 bin 314'e çıktı