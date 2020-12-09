Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi! Semptom gelişmediyse...

Son dakika haberi: 'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi! Semptom gelişmediyse...

Son dakika haberi: , Kovid-19 yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemelerin uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Koronavirüs tarafından "yakın temaslıların karantina süresine" ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtildi. Semptom gelişmediyse 7’nci gününün sonunda PCR testi yapan bakanlık, bu süreyi 5 güne indirdi.

Giriş Tarihi: 9.12.2020 11:27 Son Güncelleme: 9.12.2020 11:28 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi

Buna göre, yüksek ve orta risk gruba giren sağlık çalışanlarına semptom gelişirse semptom günü, gelişmez ise 5'inci günden sonra PCR testi yapılacak.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi

tarafından konu hakkında yayımlanan açıklama şu şekilde:

Yüksek risk grubundaki sağlık çalışanlarına 5'inci günden sonra yapılan testin sonucu pozitif çıkması halinde kişilerin kesin olgu tanımın uygun şekilde tedavileri gerçekleştirilecek.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi

, koronavirüs yakın temaslılarının karantina süresinin güncellemesiyle ilgili, "Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi

Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır" açıklamasında bulundu.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Koronavirüs tarafından 'yakın temaslıların karantina süresine' ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğunun görüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi

"Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler, ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi

Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi

Salgın yönetiminde Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile ve ortak akılla hareket edilmektedir.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi

Tüm kararlarımızın tek önceliği vatandaşımızın sağlığıdır. Karantina süresi ile ilgili yaptığımız güncelleme de bu kapsamdadır."

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi

TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte 33 bin 198 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti
201 bin 219 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 5 bin 882 oldu, 5 bin 245 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 441 bin 515'e yükseldi

Toplam hasta 552 bin 304 olurken, vefat sayısı 15 bin 314'e çıktı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi

Sağlık Bakanı Koca:
"Bugün tespit edilen 6 bin 593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200 bine toplamda ise 20 milyona ulaştık. Ağır hasta sayımız, artış hızı azalsa da 6 bine yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız" dedi

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan flaş karar! Süre 5 güne indi! Semptom gelişmediyse...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA