Son dakika haberi: 14 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı, vaka sayıları ne zaman düşecek? İşte Bilim Kurulu'nun görüşü

HASTANELERDE YOĞUN BAKIM YATAKLARI KONUSUNDAKİ RAHATLAMA DAHA SONRA

Vaka ve hasta sayılarında Büyük şehirlerde düşüş eğilimiyle doğru orantılı olarak hastane ve yoğun bakımlara yansıması ise önümüzdeki haftadan sonra olması bekleniyor. Çünkü tedavi ortalama 10-14 gün devam ediyor. Örneğin geçen hafta bir hastanın yoğun bakıma alınması için 60-70 saat olan bekleme süresi bu hafta 20 saate düştü. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tablo daha da rahatlayacak.