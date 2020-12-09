Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni korona genelgesi!

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" konulu genelge gönderdi. Genelgede son dönemde yeni tip koronavirüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı belirtildi.

Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında görülen yükseliş nedeniyle yeni tedbir kararları alındığına vurgu yapılan genelgede, vatandaşlar tarafından amatör ve sportif amaçlı olarak gerçekleştirilen olta balıkçılığı faaliyetlerinin başta İstanbul olmak üzere sahil bantlarında fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde kalabalıklara neden olduğu ve bu durumun da salgının bulaşma riskini artırdığına dikkat çekildi.

Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde kişilerin kalabalıklar halinde bir araya gelmesine yol açan etkinliklerin mümkünse yapılmaması, yapılması durumunda ise fiziki mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilmesi esas olduğu belirtildi.