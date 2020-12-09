Suriye'ye 81 ilden insani yardım!

Suriye'de uzun yıllardır devam eden savaş sebebiyle yüz binlerce insan yardıma muhtaç halde hayatına devam ediyor. Kışın gelmesiyle kamplarda yaşam daha zor hale gelecek.

Çadırların ısınması, çocukların kışlık kıyafetleriyle oyunlar oynaması için İHH İnsani Yardım Vakfı harekete geçiyor. Suriye'de bugüne kadar milyonlarca kişiye yardım ulaştıran İHH, şimdi de "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" diyerek zor şartlarda kışı geçirmek zorunda kalan Suriyeliler için bir yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde 81 ilden ve İstanbul'dan yüzlerce insani yardım TIR'ı Suriye için hareket edecek.