Van’da 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Gürpınar ilçesi kırsalında 8 Aralık 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde 10 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.