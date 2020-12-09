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Yarışmacıdan ’ya tazminat davası

Ünlü oyuncu ve sunucu , uzun bir süre popüler yemek yarışmasının sunuculuğunu yaptı. Geçtiğimiz yıllarda programdan ayrılan Büyüktopçu, programa katılan yarışmacılar hakkında yorumlarda bulunuyordu.  Eski yarışmacısı kendi hakkında söylenilenlerden rahatsız olunca tazminat davası açtı.

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 9.12.2020 09:35 Son Güncelleme: 9.12.2020 09:36 ABONE OL
Yarışmacıdan Onur Büyüktopçu’ya tazminat davası

Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, uzun bir süre popüler yemek yarışmasının sunuculuğunu yapmıştı. Büyüktopçu, geçtiğimiz yıllarda programdan ayrılarak kendisine başka bir yol çizdi. Sunuculuğu üstlendiği yarışma programında, yarışmacılar hakkında yorumlarda bulunuyor ve onların yapmış olduğu yemeği değerlendiriyordu.

YAPILAN YORUM HOŞUNA GİTMEDİ

Yarışmaya katılan Vasfiye Yılmaz, yarıştığı hafta boyunca yorumlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. İlerleyen haftalarda Büyüktopçu, Vasfiye Yılmaz hakkında bazı söylemlerde bulundu. Kendisi hakkında 'Konuşuyor bazı yarışmacılar, ne yapsın? Enteresan , Vasfiye Hanım vardı hatırlar mısınız? ' söylemleri Yılmaz'ı harekete geçirdi.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Yarışma programında Büyüktopçu'nun kendisi hakkında söylediklerinden rahatsız olan Vasfiye Yılmaz, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Kişiliğinin zarar uğradığını iddia ederek ünlü sunucu hakkında 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Yarışmacıdan Onur Büyüktopçu’ya tazminat davası
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