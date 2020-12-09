Yedieminden şoke eden hırsızlık!

İstanbul Pendik'te, polis ekipleri tarafından bağlanarak Yediemin Otoparkı'na çekilen onlarca aracın çalındığı ortaya çıktı. İddiaya göre hırsızlar, önce otoparkın kamera sistemini söktü ardından araçları getirdikleri tırlara yükleyerek kayıplara karıştı.

Pendik'in Batı Mahallesi'ne bağlı Erol Kaya Caddesi'nde 7 Aralık Pazartesi günü yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti. Ercan Güney'in aracı; yaklaşık iki ay önce, borcu olduğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından bağlanarak Yediemin Otoparkı'na çekildi. Çekilen aracını almak için gerekli işlemlerini tamamlayan Güney, otopark görevlilerinden aldığı cevap karşısında dondu kaldı.

"ŞAKA SANDIM"

Yediemin Otoparkı'na çekilen aracının çalındığını öğrendiğinde duyduklarına inanamadığını belirten Ercan Güney "Aracımla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldum. Borcum olduğu gerekçesiyle aracımı bağlayıp Yediemin Otoparkına çektiler. Olayın ardından 48 gün sonra gerekli işlemlerimi tamamlayıp aracımı almaya gittim. Otoparka geldiğimde aracımın çalındığını söylediler. Duyduklarıma inanamadım. Şaka sandım. Yediemin Otoparkında aracımın çalınacağı aklımın ucundan geçmezdi" dedi.

OTOPARKIN ÖNÜNE TIR ÇEKMİŞLER

Aracının çalındığı otoparkın güvenlik kameralarının önceden söküldüğünü ileri süren Güney "Otoparkta bulunan kamera kayıtlarını incelemek istediğimde görevliler bana kamera sisteminin söküldüğünü söyledi. Meğerse gece yarısı gelip önce güvenlik kameralarını sökmüşler sonra da koskoca otoparkın önüne tır çekip araçları yüklemişler" diye konuştu.

54 ARAÇ ÇALINMIŞ

Ercan Güney "Öğrendiğime göre çalınan sadece benim aracım değilmiş. Benimkiyle beraber toplamda 54 aracı çalmışlar. Kimse bunları nasıl görmedi nasıl duymadı hayret ediyorum. Aracım şimdi nerede, nasıl bulunacak hiçbir fikrim yok" ifadelerini kullandı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Pendik'te bulunan Yediemin Otoparkıyla ilgili çalıntı ihbarlarının artmasının ardından harekete geçen Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler; aralarında otopark sahibinin de olduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden beşi ev hapsi cezasına çarptırılırken, biri ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.