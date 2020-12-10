190 işçinin zehirlenmesinde flaş! Suçlamaları kabul etmediler

Dün İstanbul Maltepe ve Beykoz'da birden fazla inşaat şantiyesine verdiği yemekler ile 190 inşaat işçisinin zehirlenmesine neden olduğu iddia edilen yemek firmasının yetkilisi E.A. ve Gıda Mühendisi S.P. gözaltına alındı.

MENÜDE ET DÖNER, TAVUK SUYU ÇORBA VE PİRİNÇ PİLAVI VARMIŞ

Gözaltına alınan yemek firmasının yetkilisi E.A. ile Gıda Mühendisi S.P., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yemek firmasının yetkilisi olan E.A, savcılıktaki ifadesinde Kosaş firmasında 3 yıldır yemek üretim birimi müdürlüğü yaptığını, olayın geçtiği Mesa Maltepe Projesi'ne yaklaşık 8-9 aydır sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere yemek tedarik ettiklerini söyledi. Olay günü Mesa'ya gönderilen yemeklerin dana et döner, tavuk suyu çorba, pirinç pilavı ve ayran olduğunu söyleyen E.A, işçilerde sıkıntı olduktan sonra yemek numunelerinin İl Tarım Müdürlüğü'ne gönderildiğini, raporun beklenmesini istediğini belirtti. E.A ifadesinin devamında olay günü yemeklerin yaklaşık 1500 işçiye 6 ayrı şantiyede dağıtıldığını, Kartal'daki şantiyede 100 kişilik bir grupta sorun çıktığını ifade etti. E.A, ifadesini 'Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben yemeklerin üretim ve nakliye aşamasından sorumlu değilim. Proje tanıtım ve satış aşamasından sorumluyum. Üretim aşamasından gıda mühendisimiz S.P ve usta başımız S.K sorumludur.' sözleriyle sonlandırdı.

'YEMEKLERDEN BEN DE YEDİM, BİR ŞEY OLMADI'

Firmanın gıda mühendisi S.A ise ifadesinde Kesaş firmasında yaklaşık 3 hafta önce işe başladığını, şahsi sorumluluğunun pişmek üzere olan gıda maddelerinin depoya girdikten sonra başladığını, işlenmek üzere olan gıdaları kontrol ettiğini, gıdaların tadına baktığını ve numunelerini aldıktan sonra sevk işlemini yaptıklarını söyledi. Olay günü sabah erken saatte işe geldiğini ve yemeklerin hazırlanış sürecinde gerekli kontrolleri yaptığını söyleyen S.A, yemeklerin tadına bakıp numunelerini aldığını, herhangi bir sorun görünmediğini belirtti. S.A, ifadesine 'Olay günü söz konusu yemeklerden ben dahil yemekhanedeki 15 kişi de yedi. Herhangi bir sorun yaşamadık. Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirdim.' sözleriyle devam etti. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmediğini söyleyen S.A, yemekleri inşaat şirketlerine dağıttıklarını ve inşaat şantiyelerindeki bekleme sürecinde bozulmuş olabileceklerini düşündüğünü ifade etti. S.A'nın avukatı ise yemeklerden yiyen 1500 kişiden sorun çıkan tüm işçilerin taburcu olduğunu ve doktor raporunda herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanılmadığını belirtti.