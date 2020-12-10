Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Adres nasıl yazılır? Adres yazarken nelere dikkat edilir? İşte ev ve iş adresi yazılışı

? Adres yazarken nelere dikkat edilir? İşte ev ve iş adresi yazılışı

Günlük yaşantımızda sıkça yaptığımız işlemlerden biri adres yazmak. Bir alışveriş yaptığımızda kargo adresi, bir dilekçe yazdığımızda iletişim adresi ya da bir başvuruda bulunacağımız zaman adres yazmak zorunda kalabiliyoruz. Burada merak edilen konusu oluyor. Mahalle, sokak adresi nasıl yazılır? Dilekçede adres nasıl olmalıdır? Bunlarda merak edilen bir başka konudur. Adres yazarken nelere dikkat edilir? Konusunu ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. İşte adres yazımı hakkında bilmeniz gerekenler…

Giriş Tarihi: 10.12.2020 17:18 Son Güncelleme: 10.12.2020 17:19 ABONE OL
Adres nasıl yazılır? Adres yazarken nelere dikkat edilir? İşte ev ve iş adresi yazılışı

Mektup, dilekçe, kargo gibi işlemlerde adres yazma işine gelince hep zor gelmektedir. Bazen mahalle ismini bazen de sokak numarasını da unutabiliyoruz. Ya da adresi bildiğimiz halde önce mahalle mi yoksa cadde ismi mi yazılmalı? Sorusu akıllara takılıyor. Bu yazımızda adres nasıl yazılır konusuna değindik. Adres yazarken nelere dikkat edilir? Önerilerimiz ile sizde doğru bir adres yazımı gerçekleştirebileceksiniz. Özellikle mahalle, sokak, semt yazımları hakkında aklınızdaki sorular yanıt bulacaktır.

ADRES NASIL YAZILIR?

Adres yazmak kolay gibi gözükse de iş yazma kısmına gelince zorlanabiliriz. İşin içinde mahalle, sokak, daire numarası gibi detaylar olduğu için ya karıştırılabilir ya da yazım sırasını karıştırabiliriz. Bir de adresi yazdığımız yer önemlidir. Kargo adresi mi, dilekçe başvurusu mu, mektup adresi mi? Adres doğru nasıl yazılır? Konusu için ayrı ayrı konu başlıkları hazırladık.

ZARFIN ÜZERİNE ADRES NASIL YAZILIR?

Zarfın üzerine adres yazmak için zarfın; sağ alt, üst ve sol alt, üst kısmı kullanabilirsiniz. Biz sağ alt köşe için size örnek vereceğiz. Aşağıda yer alan sıralamayı sırasıyla uygulayın:

  • Alıcı adı ve soyadı
  • Varsa kurum ve şirket adı
  • Mahalle veya köy ismi
  • Cadde ve sokak ismi
  • Bina ve daire numarası
  • İlçe ve il bilgisi

MAHALLE, SOKAK NASIL YAZILIR?

Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimelerinin baş harfleri büyük harfle başlar. Halit Rıfat Paşa Mahallesi gibi...

  • Papatya mahallesi kısaltılmışı Papatya mah. olacaktır.
  • Fenerciler sokak kısaltılması Denizciler sok. olacaktır.

EV ADRESİ NASIL YAZILIR?

Adres sıralaması mahalle, cadde, sokak, mevki, apartman numarası / daire numarası, İlçe/İl şeklinde olmalıdır.

Örnek: Kaput mahallesi, Atatürk caddesi, 89. Sokak, 6 / 3 Şişli / İstanbul

DİLEKÇE ADRESİ NASIL YAZILIR?

Dilekçeler resmi kurum ve kuruluşlara verildiği için belirli kurallar çerçevesinde yazılmalıdır. Dilekçe sahibi aşağıdaki kurallara göre adım adım yazmalıdır:

  • Dilekçe sahibinin tam adresi metindeki satırların hizasından başlamak üzere sol alta yazılır.
  • Adres yazımında mahalle için (Mah.)
  • Sokak için (Sok.)
  • Numara için (Nu., No.)
  • Apartman (Apt.)
  • Telefon (tel.) şeklinde kısaltma yapılarak yazılabilir.

ADRES KISALTMALARI NASIL YAZILIR?

Kocatepe Mah. (Kocatepe Mahallesi)

Güniz Sok. (Güniz Sokağı)

Nu. 9 No. 9 (Numara 9)

Aslı Apt. (Aslı Apartmanı)

Tel. (Telefon)

Koca Cad. (Koca Caddesi)

Yonca BLV. (Yonca Bulvarı)

SEMT NASIL YAZILIR?

Semt genellikle adres yazımında çok kullanılmayan bilgidir. Cadde ve mahalle gibi bulunun bölgeyi daha iyi açıklayan bir tabir diyebiliriz. Mesela; İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir yeri tabir etmek gerekirse Mecidiyeköy şeklinde semti yazabiliriz. Mecidiyeköy'ün içerisindeki bir yeri de belirtmek gerekirse bu da semt olarak belirtilebilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adres nasıl yazılır? Adres yazarken nelere dikkat edilir? İşte ev ve iş adresi yazılışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA