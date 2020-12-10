BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından paylaştığı tweet'te, 2015 yılında Batman'da Türkiye'nin ilk milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 İHA'nın ilk 1000 saatlik uçuşunun ardından günlüğünde kaleme aldığı yazıyı hatırlattı. Selçuk Bayraktar attığı tweet'te şunları kaydetti: "Tam 5 yıl önce... Envantere yeni giren #BayraktarTB2 görev yapmaya başlamış.Görevde ilk 1000 saati henüz tamamlamış. Şimdi 270 bin saati geride bıraktı. Semalarımızda Hür ve Özgür... #MilliTeknolojiHamlesi". Bayraktar'ın 12 Aralık 2015'te kaleme aldığı "Batman Günlükleri / #SeyirDefteri" yazısında ise "Az önce uçak (Bayraktar TB2 İHA) görevden döndü, indi. Kendi semamızda kendi Bayrağımız, Al Bayrağımız inşallah özgürce, hür olarak milyonlarca saat uçacak, görev yapacak. Artık ben de hürüm, o da hür…" ifadeleri dikkat çekti.