Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Azerbaycan Türkleri'nden Başkan Erdoğan’a sevgi seli

Türkleri'nden Başkan Erdoğan’a sevgi seli

Türkiye ile bayraklarının ellerinde taşıyan Azerbaycan Türkleri, 10 Aralık Zafer Günü törenleri öncesinde yol boyunca Başkan Erdoğan’ı sevgi gösterisinde bulundu. Azerbaycan Türklerinin sevgi seli sosyal medyada yer alan görüntülere yansıdı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 10.12.2020 14:22 Son Güncelleme: 10.12.2020 14:22 ABONE OL
Azerbaycan Türkleri'nden Başkan Erdoğan’a sevgi seli

Azerbaycan Karabağ'da Ermenistan'a karşı tarihi bir zafer kazandıktan sonra 10 Aralık Zaferi Günü için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrine gitti. 10 Aralık Zafer Günü töreni öncesi Başkan Erdoğan'ı Azerbaycan Türkleri coşkuyla karşıladı.

AZERBAYCAN TÜRKLER, BAŞKAN ERDOĞAN'I SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU

Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının ellerinde taşıyan Azerbaycan Türkleri, tören öncesi yol boyunca Başkan Erdoğan'ı sevgi gösterisinde bulundu. Azerbaycan Türklerinin sevgi seli sosyal medyada yer alan görüntülere yansıdı.

İŞTE O ANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Azerbaycan halkından sevgi gösterisi | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Azerbaycan Türkleri'nden Başkan Erdoğan’a sevgi seli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA