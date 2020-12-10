Azerbaycan Türkleri'nden Başkan Erdoğan’a sevgi seli

Azerbaycan Karabağ'da Ermenistan'a karşı tarihi bir zafer kazandıktan sonra 10 Aralık Zaferi Günü için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrine gitti. 10 Aralık Zafer Günü töreni öncesi Başkan Erdoğan'ı Azerbaycan Türkleri coşkuyla karşıladı.
AZERBAYCAN TÜRKLER, BAŞKAN ERDOĞAN'I SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU
Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının ellerinde taşıyan Azerbaycan Türkleri, tören öncesi yol boyunca Başkan Erdoğan'ı sevgi gösterisinde bulundu. Azerbaycan Türklerinin sevgi seli sosyal medyada yer alan görüntülere yansıdı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Azerbaycan halkından sevgi gösterisi | Video