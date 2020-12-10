Azerbaycan’da 10 Aralık Zafer Günü törenlerine katılan Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zaferi kutlamak üzere Azerbaycan'da bulunuyor. Azerbaycan'da 10 Aralık Zafer Günü törenlerine katılan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, "Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah'ın izniyle zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir" dedi.

"BUGÜN HEPİMİZ İÇİN, TÜM TÜRK DÜNYASI İÇİN ZAFER VE GURUR GÜNÜDÜR"

10 Aralık Zafer Günü töreni öncesi Başkan Erdoğan'ı Azerbaycan Türkleri coşkuyla karşılamıştı. Başkan Erdoğan'ın resmi hesabından Azerbaycan Türklerinin karşılayışını gösteren görüntülerin yanı sıra zafer törenindeki görüntülerin yer aldığı bir de video paylaşıldı. Ayrıca Azerbaycan'daki zafer töreninde yaptığı konuşmadan cümleler videoda yer aldı.

Videoda Başkan Erdoğan'ın şu cümlelerine yer verildi: "Bugün Azerbaycan'ın milli şairi, büyük mücahit Ahmed Cevad Bey'in ruhunun şad olduğu gündür, bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın, Kafkas İslam Ordusu'nun yiğit neferlerinin ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimov'un ruhunun şad olduğu gündür. Bugün hepimiz için, tüm Türk dünyası için zafer ve gurur günüdür. Rabbime bizlere bugünleri yaşattığı için sonsuz hamdediyorum. Bugün burada tüm kalbimle bir kez daha tekrarlamak istiyorum: Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık anavatanıyla kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur. Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak hedefimiz bu toprakları daha müreffeh, daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadele etmektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah'ın izniyle zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir."