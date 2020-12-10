Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Baba ve oğlu 15 gün arayla korona virüse yenik düştü

Baba ve oğlu 15 gün arayla korona virüse yenik düştü

'ın Çine ilçesinde geçtiğimiz günlerde korona virüs nedeniyle vefat eden 'ın ardından babası da 15 gün sonra virüse yenik düştü.

İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 16:16 Son Güncelleme: 10.12.2020 16:34 ABONE OL
Baba ve oğlu 15 gün arayla korona virüse yenik düştü
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kış aylarının gelmesi ile yayılımını hızla arttıran korona virüs vatandaşları hayattan koparmaya devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu güne kadar 15 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs baba ve oğlunu hayattan kopardı. Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Çine Belediyesi personeli Mustafa Tatlıbaş'ın (50) ardından, aynı hastalığa yakalanan babası Özcan Tatlıbaş da (85) oğlunun ölümünden 15 sün sonra doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Baba ve oğlunun ölümleri aileyi ve tüm yakınlarını yasa boğdu. Son dakika haberler: Bakan Koca uyarmıştı! Bir ilimiz neden kıpkırmızı? Sebebi açıklandı

ARKADAŞINA GÖNDER
Baba ve oğlu 15 gün arayla korona virüse yenik düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA