Bakan Selçuk son dakika duyurdu: O ilaçların hepsi geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde normalleşme desteği kapsamında 2.5 milyonu aşkın çalışana 2 milyar lira destek verildiğini belirterek, özetle şunları kaydetti:
YAPILANDIRMA:
Sosyal koruma kalkanı kapsamında aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımıza doğrudan aktardığımız kaynağın toplam tutarı bugün itibarıyla 45 milyar TL'ye yaklaşmış durumda. Kısa çalışma ödeneğinden 3.5 milyonun üzerindeki çalışanımıza 23 milyar TL'yi aşkın kısa çalışma ödemesi yaptık. İşçilerimizi koruyalım diye sözleşme fesih kısıtı getirdik. Bu süreçte de nakdi ücret desteği verdik. 2 milyon üzerindeki çalışanımıza 6.4 milyon TL'nin üzerinde nakdi ücret desteği ödedik. Salgından çok etkilenen sektörlerdeki işletmelerin toplamı 40 milyar lirayı bulan üç aylık SGK primlerinin ödemelerini erteledik. Yaklaşık 290 milyar liralık SGK alacağına da yapılandırma getirdik.
GERİ ÖDEME LİSTESİ:
Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan bütün ilaçların immün plazma tedavisi de dahil olmak üzere geri ödeme listesine aldık. Bütün genel sağlık sigortası kapsamında yaptığımız ödemeler şu ana kadar 4.4 milyar lirayı aşmış durumda. Fakat kimse bu ödemelerin nasıl yapılabildiğini... Bu batan bir SGK ile yapılmıyor, işleyen sürdürülebilir bir SGK ile yapılıyor.