Bakan Selçuk son dakika duyurdu: O ilaçların hepsi geri ödeme listesine alındı

GERİ ÖDEME LİSTESİ:

Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan bütün ilaçların immün plazma tedavisi de dahil olmak üzere geri ödeme listesine aldık. Bütün genel sağlık sigortası kapsamında yaptığımız ödemeler şu ana kadar 4.4 milyar lirayı aşmış durumda. Fakat kimse bu ödemelerin nasıl yapılabildiğini... Bu batan bir SGK ile yapılmıyor, işleyen sürdürülebilir bir SGK ile yapılıyor.