Başkan Erdoğan: Ben de aşı olacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan MKYK ve MYK toplantısında aşı konusu gündeme geldi. Toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya aşı ile ilgili bir sunum yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de aşı olacağını söyledi. Kurul üyeleri aşıya sıcak bakarken, bazı kurmayların ise yerli aşıyı bekleyeceği öğrenildi.Çin aşısının ilk 10 milyonluk dozunun yarından itibaren Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Gelen aşılar ilk önce testlerden geçirilecek. İlk aşılamanın ise 25 Aralık'tan sonra başlaması planlanıyor. Aşılama dört aşamada yapılacak. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak. İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak. Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsıyor. Dördüncü ve son aşamada ise tüm bireyler aşılanacak. Sürekli sahada olan milletvekillerinin ise ikinci aşamada aşı olması bekleniyor. Bugüne kadar AK Parti'den 76 milletvekili Kovid-19 oldu.