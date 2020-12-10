Bitlis’te PKK’ya ait örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülü vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

Bitlis merkeze bağlı Aşağıölek Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Eyup Fidan 2020-163" operasyonu başlatıldı.

Operasyon kapsamında, Aşağıölek Köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 9 adet jelikan bidon içerisinde, EYP yapımında kullanılan 100 metre kablo, 4 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet güneş paneli, 72 adet kitap ve doküman, 6 adet leşker kıyafeti, 11 adet kar kıyafeti, 500 metre beyaz renkli branda, 8 top ip, 230 kg un, 55 kg makarna, 50 kg pirinç, 38 kg kuru fasulye, 25 kg bulgur, 22 kg kırmızı mercimek, 6 kg salça, 92 kg küp şeker, 18 kg çay, 3 kg bal, 10 kg tuz, 30 litre sıvı yağ ve çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."