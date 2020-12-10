CHP’de rezaletlerin tarihi bile yazıldı!

7 yıl önce CHP İzmir Kadın Kolları'nda görevli A.T, bir partilinin cinsel saldırısına maruz kaldığını söyledi. A.T, "Eski Gençlik Kolları Başkanı S.B, takip ederek evime gelip bana saldırdı. Direnince korkup kaçtı. Olayı dönemin ilçe yöneticilerinden Şakir Başak'a anlatıp yardım istedim ama 'CHP'nin adı lekelenmesin' diyerek konuşmamı engelledi" dedi.Yazar Nazlı Eray, 'Sis Kelebekleri' kitabında 2002'de CHP'den milletvekili aday adayı olduğu sırada uğradığı tacizi şöyle anlattı: Genel merkezde bir yönetici bana 'Bir dil ver, oyum sana. Arkadaşlarla konuşurum. Adayımız sen olursun' diye birden sarıldı. Dışarı fırladım.. CHP'lilerin çıkan haberler sonrası baskı yaptığı Eray bu anlatımının roman kurgusu olduğunu söyledi. Ancak 10 yıl önce verdiği bir röportajda yine CHP'deki tacizi anlattığını unuttu.CHP eski ilçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, Esenler'de CHP'li kadınların partililer tarafından sık sık tacize uğradığını söyleyerek Kaftancıoğlu'nu utanç verici olayları örtbasla suçladı. Yaşananları ifşa eden Koç, daha sonra partiden istifa etti.CHP'nin Sivas Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek, 2013'te süt satma bahanesiyle evine gittiği öğretmen Emine S.'ye tacizden 5 ay hapis yattı. CHP'nin Çiçek'i görevinde tutması, o dönem reddettiği partiden ihraç talebine ancak 6 sene sonra onay vermesi bu kadarına da pes dedirtti.