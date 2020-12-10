Çocuk seslerinden rahatsız olan adam pompalıyla havaya ateş açtı

Esenyurt'ta, kapısının önünde top oynayan çocuklara sinirlenen bir kişi, evinden aldığı pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1343 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan bir apartmanda yaşayan Mithat B., dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu. Evinden çıkan Mithat Bayramoğlu, çocuklarla tartışmaya başladı. Çocuklara bağırması üzerine o an sokakta bulunan genç bir kız, Bayramoğlu'nu uyardı. Bunun üzerine Bayramoğlu, daha sonra evine giderek pompalı tüfekle tekrar dışarı çıktı.

Yanında getirdiği tüfeği önce sokaktaki çocuklara doğrultan öfkeli adam, havaya bir el ateş edip, sonra apartmana geri döndü. Yaşananları gören sokaktaki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bayramoğlu'nu evinde yakalayarak gözaltına aldı. Tüfeğine de el konulan şüpheli ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezine götürüldü.