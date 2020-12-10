Dezenformasyona karşı ortak medya platformu

Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyarette "Türkiye ile Azerbaycan Arasında Medya Alanında Stratejik İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da imza altına alınacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zapta Türkiye adına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev imza atacak. İki ülkenin mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve medya alanında iş birliğini geliştirmek amacıyla "Ortak Medya Platformu" uluslararası arenada karşılaşılan dezenformasyonla ortak mücadele edilmesi ve dünya kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi doğrultusunda çalışacak.Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sokaklar Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı. Kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı.