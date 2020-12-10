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DHKP-C'li avukat ’ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Cezaevinde yaptığı ölüm orucu sonucu mahkeme tarafından "Cezaevinde kalmasının hayati bakımdan tehlike oluşturacağı" gerekçesiyle tahliye edilen DHKP/C terör örgütü üyesi , Meriç Nehri kıyısında yurt dışına kaçarken yakalandı. Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 21:59 Son Güncelleme: 10.12.2020 22:32 ABONE OL
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal’ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin; DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Aytaç Ünsal'ın hakkındaki hapis cezasının kesinleşmesi sonrası cezaevine girmemek için illegal yollardan yurt dışına çıkış yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattığı ifade edildi.

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal’ın yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanma görüntüleri ortaya çıktı

Gözaltına alınma anları an be an görüntülendi

Ünsal'ın, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yanında 1'i Afgan uyruklu, 1'i PKK'dan kaydı bulunan 3 göçmen kaçakçısıyla birlikte yakalandığı belirtilen açıklamada, "Ünsal'ın yakalandığı araçta yapılan aramada; Meriç Nehri'nden geçmek için kullanılacak 1 adet bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal yurt dışına kaçarken yakalandı

Aytaç Ünsal'ın yakalanma anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Ünsal'ın gözaltına alınırken örgütsel sloganlar attığı görüldü.

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DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal’ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
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