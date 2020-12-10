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Emine Erdoğan'dan "Zafer Geçidi Töreni" paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan, Zafer Günü Geçit Töreni'ne katılarak halkının coşkusuna ortak olduklarını belirterek, "Azerbaycan'ın haklı davasının her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanı ve değerli eşi Mehriban Aliyeva'ya samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 19:52 ABONE OL
Emine Erdoğan'dan Zafer Geçidi Töreni paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, "Azerbaycan'ın Zafer Günü Geçit Töreni'ne katılarak, Azerbaycan halkının coşkusuna ortak olduk. Azerbaycan'ın haklı davasının her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve değerli eşi Mehriban Aliyeva'ya samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Emine Erdoğan'dan "Zafer Geçidi Töreni" paylaşımı
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