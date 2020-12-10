EOD Timi Suriye’de patlayıcı avında

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kurulduğu tarih olan 1995 yılından itibaren dünyanın dört bir yanında başarılı görevlere imza atan kısa adı (EOD) olan (Patlayıcı Madde Keşif ve İmha) Timi, şimdiki görev yeri olan Suriye'de önemli görevlerde bulunuyor.

SURİYE'DE PATLAYICI İŞİ EOD TİMİ'NE EMANET

1 Aralık 2016 tarihinden itibaren Suriye'de görev alan Hava Kuvvetleri Komutanlığı EOD (Patlayıcı Madde Keşif ve İmha) Timi Suriye'de görevlerini başarıyla sürdürüyor.

SABAH'ın Güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre 4 yıldır Suriye'de Türk silahlı kuvvetlerinin bulunduğu bölgede görev yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı EOD (Patlayıcı Madde Keşif ve İmha) Timi Suriyeli bölge halkının güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadı.

SİVİL HALK HER ZAMAN ÖN PLANDA

Suriye'de bulunduğu bölgede bugüne kadar 10 bine yakın olaya müdahalede bulunarak bölge halkının güvenliğinin sağlanmasında önemli bir görevi başarıyla yürüterek dosta güven düşmana korku salan Hava Kuvvetleri Komutanlığı EOD (Patlayıcı Madde Keşif ve İmha) Timi Sivil halkın güvenliğini her zaman ön planda tutarak görev yapıyor.

EOD timi kendisi terörist unsurların patlayıcılarını avlayarak etkisiz kılmakla kalmayıp Bölge Halkına, karşılaşılabilecek patlayıcı madde bilgiler veriyor.

AZİM VE FEDAKÂRLIKLA YERİNE GETİRİYORLAR

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 15 yıldır kendisine verilen görevleri azim ve fedakârlıkla yerine getirmeye devam eden Hava Kuvvetleri Komutanlığı EOD (Patlayıcı Madde Keşif ve İmha) Timi son olarak geçtiğimiz günlerde El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altın da tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını oldukça profesyonel bir çalışma ile yerinden çıkartarak kontrollü olarak imha etmişti.