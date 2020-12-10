Fön makinesiyle uyuşturucu takasına suçüstü

İstanbul'da uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda altı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.T. ve B.T.'nin uyuşturucu madde satın almak için fön makinesi başta olmak üzere kişisel eşyalarını uyuşturucu maddelerle takas etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde 8 Aralık Salı günü akşam saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: Bölgede bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi alan polisler iş yerini izlemeye aldı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen söz konusu adreste hareketlilik tespit edince harekete geçti.





6 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI



Şüphelileri yakalamak için iş yerine baskın yapan polisler adreste bulunan Y.T. (23), B.T. (31), T.Ç. (25), S.E. (24), O.G. (31) ve M.T.'yi (36) gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ise 33,6 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 4,7 gram Metamfetamin, 4 gram Esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, 2 bin 430 lira ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı düşünülen bir adet hassas terazi ile bir adet cep telefonu ele geçirildi.



UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN HER ŞEYLERİNİ SATMIŞLAR



Konu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerden Y.T. ve B.T.'nin uyuşturucu madde satın almak için kişisel eşyalarını takas etmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin uyuşturucu madde karşılığında ödeme yapmak için getirdikleri bir kahve makinesi, bir fön makinesi ve bir adet cep hoparlörüne polisler tarafından el konuldu.



2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Gözaltına alınan şüphelilerden T.Ç. ve M.T., 9 Aralık Çarşamba günü çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.E. ve O.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.T. ve Y.T. ise haklarında "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçundan yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.