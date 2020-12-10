İBB'den evsiz vatandaşlara cinsiyet ayrımı!

İstanbul'da sokakta kalan evsiz vatandaşları otelde misafir ettiklerini videolar eşliğinde anlatan İBB'nin uygulamada farklı davrandığı ortaya çıktı.

153 Beyaz Masa'ya gelen talepler sonrasında sokakta kalan kadınların Darülaceze'ye, erkeklerin ise Emniyet'e yönlendirildiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde evsiz vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi için yapılan iç yazışmalardan sonra, evsiz kalan erkek vatandaşların emniyete bildirilmesi talimatı verildi.İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Fatih Haşim İşcan alt geçidinde kalan evsiz vatandaşların görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, İBB Zabıta ekipleri videolar eşliğinde vatandaşları otele yerleştirerek barınmalarını sağlamıştı.

Bir hafta aradan sonra Beyaz Masa'ya gelen aynı yönde talepler nedeniyle uygulamanın devam edip etmeyeceği konusunda üst birimlere soruldu. Önceki gün Beyaz Masa tarafından ilgili şube ve birimlere verilen talimat bilgisinde, evsiz kadınların Darulaceze Kayışdağı tesislerine kabul edilmeleri, erkeklerin de beyaz masa takım liderlerine bilgi verilmesi söylendi. Ancak iç yazışma sonrasında üst birimden bilgi güncellemesi gelerek, erkek evsizler hakkında takım liderlerine mail atılmaması, direkt emniyete bilgi verilerek farklı bir şekilde ilgilenilmemesi talimatı verildi.