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İkna edilen 2 örgüt mensubu teslim oldu

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda ikna olan 2 örgüt mensubu teslim oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:22 Son Güncelleme: 10.12.2020 09:23 ABONE OL
İkna edilen 2 örgüt mensubu teslim oldu
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılında Mersin ilinden katılım yapan 1, 2014 yılında Van ilinden katılım yapan 1 olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubunun 9 Aralık 2020 günü teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
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İkna edilen 2 örgüt mensubu teslim oldu
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