İSKİ müdüründen ‘çatal-bıçak’ kavgası!

Yeme-içme sektöründe uzun yıllardır faaliyette bulunan iş insanı Kemal Yıldız ile İSKİ Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü Nafiz Ünlü, 2018 yılı başlarında ortak bir restoran açma kararı verdi. İkili, Anadolu Hisarı'nda bulunan bir yalının giriş bölümünde "Gümüş Yalı Balıkçısı" adı ile açtıkları restoranı faaliyete geçirdiler. Ancak, restoranın açılışından birkaç ay sonra ortakların arasında anlaşmazlık baş gösterdi. İkili yollarını ayırmaya karar verince, devreye yapılan harcamalar ve borçların ödemesi tartışmaları girdi.

KONU YARGIYA TAŞINDI

Kemal Yıldız, restoranın açılışı öncesi alınan malzemelere ilişkin 1 milyon 454 bin 940 liralık bir fatura çıkardı. Alımı yapılan eşyalar arasında, çeşitli markalara ait çatal, bıçak, kaşık, buzdolabı gibi ürünler de yer aldı.

Yıldız, Ünlü'den yaptığı harcamanın ödenmesi istedi. İSKİ müdürü Ünlü'nün fatura bedelinin sadece 839 bin 825 liralık kısmını ödemesine itiraz eden Yıldız, kalan ödemenin eksiksiz yapılmasını istedi. Kemal Yıldız'ın çıkardığı faturanın doğru tespit edilmediğini savunan Nazif Ünlü ise bu kez kendi şirketinden 684 bin 974 liralık 'fiyat farkı' faturası düzenledi. Taraflar arasında, noter yolu ile gidip-gelen faturalarla sorun çözülemeyince konu yargıya taşındı. Yıldız, eski ortağı Ünlü ile birlikte kurduğu şirkete yönelik Beykoz İcra Müdürlüğü üzerinden icra takibi başlattı. Yıldız'ın avukatları itirazın iptali talebi ile İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açtı. Dava dilekçesinde, Ünlü'nün, borcunu ödememek için ortak açtıkları restoranı K. K. isimli birine hileli bir biçimde devrettiği öne sürüldü.

"HAKSIZ KAZANÇ PEŞİNDELER"

Davalı Ünlü adına yapılan savunmada: "Haksız kazanç peşindeler. Davacının tutumu yüzünden, restoran tam işletmeye açılmadan akamete uğradı. Müvekkil, kiraları ödeyemedi için söz konusu yerden ayrılmak durumunda kaldı. Davacı hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunduk. Davanın reddine karar verilsin" ifadeleri kullanıldı. Konu ile ilgili açıklama yapmak istemeyen İSKİ Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü Nafiz Ünlü'nün yerel seçimlerde CHP'den Beykoz Belediye Başkan aday adayı olduğu öğrenildi.