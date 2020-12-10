Kalleş saldırıda şehit düşmüşlerdi! Kahraman şehitler anılıyor

İstanbul'da 2016 yılında bölücü terör örgütü PKK'nın kalleşçe düzenlediği çifte bombalı hain terör saldırısında şehit olan 40 polis bugün anılıyor. Şehitlerimiz için anma törenleri hazırlıkları yapılırken, meslektaşları Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için isimleri ve fotoğraflarıyla özel bir video hazırladı. Video, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesindeki dev ekrana da yansıtıldı. İşte İstanbul Emniyeti'ne bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Medya Halkla İlişkiler ve Basın Protokol Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler tarafından hazırlanan o video...

İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016 tarihinde yaşanan hain terör saldırısında şehit olan 40 polis için İstanbul'da anma töreni hazırlıkları yapılıyor. Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda bölücü terör örgütü PKK'nın hain ve kalleşçe düzenlediği çifte bombalı terör saldırısında şehit olan polislerin isimleri ve fotoğraflarıyla; şehitlerin meslektaşları, Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için özel bir video klip hazırladı. Klibin hazırlanmasında; hain terör saldırısında şehit olan bir polisin kızı da katkıda bulundu. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Medya Halkla İlişkiler ve Basın Protokol Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler tarafından hazırlanan anma videosu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesindeki dev ekrana da yansıtıldı.

İşte meslektaşlarının şehit arkadaşları için hazırladıkları o video...