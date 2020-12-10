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Kalleş saldırının kahraman şehitleri anıldı! “Milletin ve devletin eli yakalarını bırakmayacak."

'da 2016 yılında bölücü terör örgütü PKK'nın kalleşçe düzenlediği çifte bombalı hain terör saldırısında şehit olan 40 polis için 'nde anma töreni gerçekleştirildi. Törene Emniyet Müdürleri, şehitlerin aileleri, yakınları, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 10.12.2020 13:25 ABONE OL
Kalleş saldırının kahraman şehitleri anıldı! “Milletin ve devletin eli yakalarını bırakmayacak.

İstanbul'da 2016 yılında bölücü terör örgütü PKK'nın kalleşçe düzenlediği çifte bombalı hain terör saldırısında şehit olan 40 polis için Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni gerçekleştirildi. Törene Emniyet Müdürleri, şehitlerin aileleri, yakınları, arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

Şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın annesi Müjgan Yıldırım "Çiçeği burnunda bir vatan evladıydı. Bayrağına ve devletine aşıktı. Şimdi aşık olduğu o şanlı bayrağın gölgesinde burada yatıyor. O hain teröristler adaletin önünde hesap verdi fakat asıl hesap ahirette olacak. O teröristlerle ahirette de hesaplaşacağız. Bu devletin, bu milletin elleri daima yakalarında olacak. Milletin eli yakalarını bırakmayacak" dedi.

İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016 tarihinde yaşanan hain terör saldırısında şehit olan 40 polis için İstanbul'da anma töreni düzenlendi. Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda bölücü terör örgütü PKK'nın hain ve kalleşçe düzenlediği çifte bombalı terör saldırısında şehit olan polisler için Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine Emniyet Müdürleri, şehitlerin aileleri, yakınları, arkadaşları ve meslektaşları katıldı. Dua okunan törende şehitlerin kabirlerine çiçekler bırakıldı.

BAYRAĞINA VE DEVLETİNE AŞIKTI

Hain terör saldırısında şehit olan Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın annesi Müjgan Yıldırım (66), SABAH'a duygularını aktardı. Müjgan Yıldırım "Şehit arkadaşları gibi o da çiçeği burnunda bir vatan evladıydı. Bayrağına ve devletine aşıktı. Şimdi aşık olduğu o şanlı bayrağın gölgesinde burada yatıyor. O hain teröristler adaletin önünde hesap verdi fakat asıl hesap ahirette olacak. O teröristlerle ahirette de hesaplaşacağız. Bu devletin, bu milletin elleri daima yakalarında olacak. Milletin eli yakalarını bırakmayacak." dedi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın düzenlediği çifte bombalı hain terör saldırısında 40'ı polis 45 kişi şehit olmuştu.

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Kalleş saldırının kahraman şehitleri anıldı! “Milletin ve devletin eli yakalarını bırakmayacak."
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