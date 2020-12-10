Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Küçükçekmece'de hasta nakil ambulansı devrildi

'de hasta nakil ambulansı devrildi

Küçükçekemece’de bir araca çarptıktan sonra kontrolden çıkan hasta nakil ambulansı devrildi. Alınan bilgiye göre, S.K'nin kullandığı 31 L 2770 plakalı hasta nakil ambulansı, Florya Beşyol mevki D-100 kara yolu istikametinde önde seyreden bir araca çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ambulans, bariyerlere çarptıktan sonra devrilirken sürücü S.K. yara almadan kurtuldu.

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 11.12.2020 06:27 ABONE OL
Küçükçekmece'de hasta nakil ambulansı devrildi

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda özel bir firmaya ait hasta nakil ambulansı yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce panelvan minibüse çarptı, ardından bariyerlere çarparak devrildi. Ambulanstaki 2 personel, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 04.00 sıralarında yaşandı. 31 L 2770 plakalı özel bir firmaya ait hasta nakil ambulansı Florya mevkiine geldiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önünde seyreden Samet Kaya idaresindeki 34 VS 4137 panelvan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans bariyerlere çarparak devrildi.

İKİ SAĞLIK ÇALIŞANI VARDI

Devrilen ambulansta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki sağlık çalışanı kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları, meslektaşlarının ayaktaki kontrol derken, itfaiye ekipleri de devrilen ambulansta inceleme yaptı. Polis ekipleri de yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Devrilen ambulans çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Küçükçekmece'de hasta nakil ambulansı devrildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA