Kulüp başkanına saldırıda şok gelişme; 2 kişiyi öldürüp Kovid-19 izniyle çıkmış!

Gümüşhanespor Tesisleri'nde dün akşam 19:00 sıralarında meydana gelen olayda, tesise gelen İsmail K. ve Murat E., Kulüp Başkanı Vahit Olgun'la görüşmek istedi. İddiaya göre,başkan Olgun'un odasına giren ikili ile başkan arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte İsmail K., belinden çıkardığı tabancasıyla başkan Olgun'a ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Olgun ağır yaralandı. Cinayet zanlısı İsmail K ve yanında bulunan Murat E ,olay yerinden kaçarak uzaklaştı.Ağır yaralanan kulüp başkanı Olgun ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Vahit Olgun'un durumunun iyi olduğu bildirildi.

14 YIL ÖNCE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ!

Gümüşhanespor başkanı Vahit Olgun'u silahlı yaralayan şüphelilerinden İsmail K. 14 yıl önce Gümüşhane'de 2 kişiyi silahla öldürmek suçundan hapis cezası aldığı ortaya çıktı. 2006 yılında Gümüşhane'de, bir kafede çıkan tartışmada İbrahim Yılmaz ve Metehan Ayvaz'ı tabanca ile vurarak öldürdüğü, cinayet suçundan mahkemece, 'kasten öldürmek' suçundan toplam 31 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldığı öğrenilirken, İsmail K.'nin, bir süre önce de bulunduğu açık cezaevinden Kovid-19 tedbirleri kapsamında tahliye edildiği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olay yerinden kaçan iki saldırganı yakalamak için jandarma ekipleri her tarafı didik didik aradı. Dün gece saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, İsmail K. ve Murat E.'yi saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 saldırgan, İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.