LÖSEV Başkanı Ezer’den şaşkınlık yaratan tweet

LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı) Kurucusu, Yönetim Kurulu Ve Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Üstün Ezer, Twitter hesabından; "Önemli Paylaşım Duyurusu; LÖSEV LÖSANTE ÇOCUK VE YETİŞKİN Hastanemiz çok yüksek teknoloji ile donatılmış olup Eksi 80 derecelik soğutuculara sahiptir. BIONTECH AŞI firması ile iletişime geçilmiştir. Yüksek gen teknolojili aşıları hastanemizde bulundurabileceklerdir!" yazdı.





"SAYIN BAŞKAN TC'NİN ANLAŞMIŞ OLDUĞU AŞIYI TANIMIYOR"

Bunun üzerine ise Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman bir tweet atarak Dr. Üstün Ezer'e şu soruları sordu: "Anladığım kadarıyla sayın başkan TC'nin anlaşmış olduğu aşıyı tanımıyor, güvenmiyor, doğru mudur? BioNTech'in tüm uluslararası anlaşmalar hiçe sayarak sayın başkana nasıl vermiş, bir açıklama rica edebilir miyiz? Çok ortada yazılmış "bulundurabilecek" tam anlayamadım, bakanlık nasıl izin verdi?"

Burak Duruman'ın yanı sıra bazı Twitter kullanıcıları da şunları paylaştı:

"Devletten habersiz aşıyı alabilir misiniz? BioNTech devletlerle anlaşma yapıyor size özel davranabilir mi?"

"Üstün hocam, kovid aşıları mı bu yüksek gen teknoloji aşılar? Tedavi gören çocuklarımızı listeye alacak mısınız?"

Şimdi bu konuya bakanlığın ne cevap vereceği merakla bekleniyor.