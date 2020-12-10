Nahçıvan koridoruyla yeni coğrafyaya açılacağız

İlk ihracat trenini TCDD işbirliğiyle Çin'e gönderen Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, SABAH'a konuştu:Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası Nahçıvan'a sağladığı kara bağlantısı ile kurulacak olan yeni koridorla Afganistan, Pakistan, Hindistan bölgelerine demiryolu ile ulaşabileceğiz. Onlarla da benzer anlaşmaları yapıp uluslararası demiryolu taşımacılığı ağımıza dahil edeceğiz. Rusya, Orta Asya ülkeleri, Çin bunlarla çok ciddi iletişimler kurduk. O coğrafyayı ilmek ilmek dokuduk, anlaşmalar imzaladık. Kars'ta Gürcistan sınırında özel bir alan oluşturarak üreticiye lojistik kolaylık sağladık. Transit ve ithalat treni olarak bir yılda 10 tren yük taşıdık. Artık altyapıyı oturttuktan sonra ihracat trenini yolladık. Bu stratejik bir adım.Taşıma maliyetinin bir bölümünü Çin karşılayarak yatırımcı maliyetlerini azaltıyor. Dünyanın en büyük pazarı Çin ihracatçıları çağırıyor. 400 milyonluk orta gelir grubu kaliteli Türk mallarını bekliyor. Sanayicilerimiz, KOBİ'lerimiz için büyük fırsatlar var.