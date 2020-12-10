Park halindeki otomobilin üzerine elektrik direği devrildi

Direğin devrilmesi dün saat 16.00 sıralarında Ergenekon Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir aydınlatma direği kaldırımda yürürken bir anda durup direğe yaslanan iki kadının dokunması sonucu park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi.

Aydınlatma direğinin devrilmesinden saniyeler öncesinde araç sürücüsü kadının ön camdan bir kart alıp direkten uzaklaşması sonrasında meydana geldi. Genç kadın üzerine direğin devrilmesinden saniyelerle kurtuldu. Polis ekipleri ise olay yerini kurdele ile çevirerek, elektrik firmasına haber verdi. Çalışmaların ardından direk kaldırıldı.