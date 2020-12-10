PKK sığınakları ve malzemeleri imha edildi

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; Güroymak Yayladere Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı. Teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek 2020-119" operasyonu başlatıldı.

Operasyon kapsamında; Güroymak Yayladere Köyü kırsalında bir kayanın yanında toprağa gömülü vaziyette;

5 adet 12 kg'lık büyük tüp, bir sığınak içerisinde toprağa gümülü plastik bidon içerisinde;

307 adet 7,62 mm Kaleşnikof fişeği, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, 1 adet sırt çantası, 1 adet leşker kıyafeti, 1 adet sprey boya kutusu ve

Parçalanmış kitap ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler ile ilgili Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı. Diğer malzemeler yerinde imha edildi. Sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.