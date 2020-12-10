Roseline A İzmir Limanı’nda

NATO'nun düzenlediği İrini Operasyonunda görevli bir Alman Fırkateyninin durdurduğu Türk bandıralı Roseline-A gemisi, önceki gece gece İzmir'e gelerek Alsancak Limanı'na dönerek demirledi.

Konuya ilişkin geminin sahibi olduğu Arkas Holding'den açıklama geldi. Arkas Holdingden yapılan yazılı açıklamada; "2 Kasım 2020 günü Arkas'ın sahibi olduğu Türk Bayraklı M/V Roseline A konteyner yük gemisi, Libya açıklarında ticari seferi sırasında, IRINI Operasyonu kapsamında oluşturulan görev gücüne ait bir Alman gemisinden gelen askerler tarafınca gemide ve taşınan bir kısım konteynerlerde silahlı bir şekilde aramaya maruz kalmıştı. Arama yapan ekibin yaklaşık 16 saat sonra yine helikopterle gemiden ayrılmasını takiben 23.11.2020 tarihi itibarı ile normal seyrine kaldığı yerden devam eden Roseline A gemisi 10 Aralık günü İzmir Limanı'na yanaştı. Gemi Liman Başkanlığı ve Arkas Holding yetkilileri tarafından karşılandı. İzmir Liman Başkanı Erdoğan Bayram ve Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak gemiyi ziyaret ederek Bakanlık adına da geçmiş olsun dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.

DEVLETİMİZ DAİMA YANIMIZDA YER ALDI

Açıklamada ayrıca Arkas Holding Hukuk Müşaviri ve Risk Direktörü Vural Ocalı'nın görüşüne de yer verildi. Ocalı; "Arkas bugüne kadar ifa ettiği tüm faaliyetlerde ulusal ve uluslararası kurallara ve teamüllere en ince noktasına kadar uymuş olup, herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşmamıştır. Bu şekilde bir uygulama ile karşı karşıya kalarak endişelenen ve üzülen mürettebatımızın, uluslararası denizlerde sahip oldukları deneyim ile gemimiz ticari rotasını tamamlamıştır ve seferlerine devam etmektedir. Yaşanan olayda devletimiz en başından beri yanımızda olmuş, konu başta T.C Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarımız tüm yetkili mercileri ile olayı yakından takip etmiş ve etmektedir." dedi.