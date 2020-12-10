Sabah haber yaptı o borç silindi

İzmir depreminde annesi ile bebeğini kaybeden ve annesinin 6 bin 473 liralık mobilya borcuyla ikinci bir şok yaşayan Yağmur Gürman'ın (27) haberi 'O annenin borcunu kızından istediler' başlığıyla SABAH'ta yer aldı. Gürman'a destek mesajları yağarken firma telefonla arayarak "Yanlış anlaşılma oldu. Borcunuz silindi" açıklamasında bulundu.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 32 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı'nda annesi Fatma Ateş (49) ile 2.5 yaşındaki oğlu Barlas'ı kaybeden Yağmur Gürman (27) ikinci bir şok daha yaşadı. Depremden bir hafta önce kızı ve torunuyla birlikte yaşadığı evlerine bir mağazadan mobilya satın alan Fatma Ateş, bu tutarı da taksitlere böldürdü. Depremde annesi ve oğlu ile birlikte tüm eşyalarını da kaybeden Yağmur Gürman'a geriye sadece annesinin cep telefonu, kendi cep telefonu ve cüzdanı kaldı.



Gürman geçtiğimiz günlerde mobilya mağazasından gelen telefonla sarsıldı. Mağaza yetkilileri Gürman'dan depremde ölen annesinin 6 bin 473 liralık borcunu istedi. Gürman "Acımı ikiye katladılar" diye konuşdu.

Haberin SABAH'ta yayımlanmasının ardından mağaza yetkilileri Yağmur Gürman'a telefonla ulaştı. Bir yanlış anlaşılma olduğunu belirten yetkililer, borcu sıfırlayacaklarını ifade etti. Gürman "Firmadan telefonla aradılar. Yanlış anlaşılma olduğunu ve bu nedenle borcu sıfırlayacaklarını söylediler" diye konuştu.





Anneanne Fatma Ateş, İzmir depreminde torunuyla birlikte hayatını kaybetmişti.



"GÜZEL İNSANLAR DA VAR"

Öte yandan acılı anneye destek olmak isteyen çok sayıda kişi Yağmur Gürman'ı mesaj yağmuruna tuttu.







İzmir'de yaşayan Ümran E. isimli doktor, genç kadına sosyal medyadan ulaşıp borcu ödemek istediğini söyledi. "Borcu düşünmeyin. Ben halledeceğim. Beni bir anne olarak kabul edin. Ben anneyim" dedi. Sesini duyurduğu için SABAH'a teşekkür eden Yağmur Gürman "Bu hayatta çok güzel insanlar da var. Allah Ümran hanımdan razı olsun. Böyle zor durumdayken bana destek oldu" şeklinde konuştu.