Şehit babası, CHP’li vekili 1 kuruşla rezil etti

15 Temmuzşehidi Yılmaz Ercan'ın babası Melih Fuat Ercan, şehitlere 'it' diyen CHP'li eski milletvekili Ömer Süha Aldan'a 1 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Davayı haklı bulan İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi Aldan'ın, şehit babasına manevi tazminat olarak 1 kuruş ödemesine hükmetti. Darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle darbecilerin kurşunladığı yaralıları taşıyan ve FETÖ'cü hainlere direnen Yılmaz Ercan, o gece köprüde kaydedilen MOBESE kayıtlarında, tankların üzerine motosikletini sürerken görüntülenmişti.