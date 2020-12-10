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SON DAKİKA: Dağdaki 320 teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı

Son dakika haberine göre: sınırları içerisinde kalan son 320 teröristi dağdan inmeye ikna etmek için ’dan hayat dolu fotoğrafların yer aldığı 10 bin kartpostal hazırlandı. Üzerine duygusal mesajların yazıldığı kartpostallar, helikopterle Diyarbakır ve kırsalına atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Özgür CEBE Özgür CEBE
Giriş Tarihi: 10.12.2020 07:34 ABONE OL
SON DAKİKA: Dağdaki 320 teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı

Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran, Kapan ve Yıldırım adlarıyla yürütülen iç güvenlik harekâtlarında üst düzey teröristlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesiyle yurt içinde kalan terörist sayısı 320'ye düştü.

SON DAKİKA: Dağdaki 320 teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı

Başlarında sorumlu bile kalmayan bu teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bir yandan askeri operasyonlar sürdürülürken diğer yandan da teslim olmalarını sağlamak için psikolojik harekâta başlandı. İçişleri Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğiyle, teröristlerin teslim olmasını teşvik edecek bir proje hayata geçirildi.

SON DAKİKA: Dağdaki 320 teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı

SUR'DAN FOTOĞRAFLAR
Proje kapsamında, dağdaki terör örgütü mensuplarının eve dönmelerini sağlayacak fotoğraf ve mesajların yer aldığı 10 bin kartpostal hazırlandı.

SON DAKİKA: Dağdaki 320 teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı

Kartpostallarda, terör örgütünün sözde özerklik ilan ettikten sonra yakıp yıktığı 5 bin yıllık geçmişe sahip ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine aldığı 'ın Sur ilçesinin sokakları, kalp görünümlü Yedi Kardeş Burcu önünde oturan gençler ve bisiklet süren insanlar, Hevsel Bahçesi manzaralı Keçi Burcu.

SON DAKİKA: Dağdaki 320 teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı

Hz. Süleyman Camii, 448 yıllık tarihi Hasan Paşa Hanı, teröristlerin hendek olaylarında yerle bir ettiği Melik Ahmet Paşa Caddesi'nin yeniden yapılmış halinin fotoğrafları yer alıyor.

SON DAKİKA: Dağdaki 320 teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı

'KAÇ BAYRAM GEÇTİ YOKSUN'
Fotoğrafların üzerine ise duygusal mesajlar yazıldı. Türkçe ve Kürtçe olarak yazılan mesajlar arasında, "Gidişin kötü sürprizdi, gelişin doğduğun gün gibi olsun", "Biz hala top oynuyoruz, ama takım hem bir eksik".

SON DAKİKA: Dağdaki 320 teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı

"Ailen seni yanında istiyor, asıl yeri bizim yanımızdır diyor", "Kaç bayram geçti yoksun, asıl bayram senin geldiğin gün olsun", "Sen aramızda yokken bir kişi eksiğiz", "Yavrum sen gittiğinden beri gözyaşlarım dinmiyor, sen gel de gözyaşlarım sevinç gözyaşları olsun" gibi mesajlar yer alıyor.

SON DAKİKA: Dağdaki 320 teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı

Bu ifadelerde örgüt mensuplarına "Bak hayat kaldığı yerden devam ediyor. Sur yenilendi. Sen de çok geç olmadan bu hayatın parçası olabilirsin" mesajı veriliyor.


SON DAKİKA: Dağdaki 320 teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı

İlk etapta bastırılan 10 bin kartpostal, helikopterlerle 'ın Kulp, Bingöl'ün Solhan ve 'un Kızılağaç beldesi üçgenindeki Şenyayla, Darbi yaylası, Dokuzvirajlar, Kepir, Kulp-Sason arasındaki Zori Çayı, Kulp, Lice, Genç üçgenindeki Akdağlar.

SON DAKİKA: Dağdaki 320 teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı

Dicle ile Elazığ Arıcak arasındaki Görese Dağı. Kurşunlu mevkii, Hani İlçesinin Aşağı Turalı Köyü, Hazro'nun Çiftlibahçe ve Şahgeldi bölgesi, Silvan-Lice arasındaki Dolapdere.

SON DAKİKA: Dağdaki 320 teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı

Dağcılar, Üçdirek, Taşköprü, Bayrambaşı, Kutlu, Kerpiçören bölgelerinde, teröristlerin kullandıkları sığınak ve barınma alanları ile geçiş güzergâhlarına atıldı.

SON DAKİKA: Dağdaki 320 teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı

Önümüzdeki günlerde her yörenin tarihi görseline özgü ve yine o yörenin kültürünü anlatan Kürtçe-Türkçe mesajlarla basılacak 30 bin kartpostal daha Şırnak, Tunceli, Hakkâri, Bitlis, Van, Bingöl, Siirt kırsalına bırakılacak.

SON DAKİKA: Dağdaki 320 teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı

Projeyle, ilkbahara kadar yurt içindeki 320 teröristin tamamen etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor.

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SON DAKİKA: Dağdaki 320 teröriste 10 bin kartpostalla çağrı: Sensiz bir eksiğiz yerin ailenin yanı
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