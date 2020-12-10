Son dakika haberi... 81 il için açıklandı! İşte il il koronavirüste en riskli noktalar

ADANA'DA DURUM KRİTİK

Adana'da edinilen son dakika bilgisine göre Havalimanı bölgesi, Seyhan Devlet Hastanesi ve civarı, Turgut Özal Bulvarı, Şakir Paşa, Toki bölgesi ve Yavuzlar Parkı alanı ve yakın çevresi koronavirüs risk haritasında en yüksek riske sahip bölgeler olarak dikkat çekti.

Adana' da neredeyse yeşil alanlar ve yollar dışında tüm bölgelerde Kovid vakası var.