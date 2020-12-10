Son dakika haberi... 81 il için açıklandı! İşte il il koronavirüste en riskli noktalar

Son dakika haberi… Türkiye geneli koronavirüs risk haritasına göre son durum virüsün genel itibarıyla şehir merkezlerinin tamamını kaplamış durumda olduğunu gösterirken sokağa çıkma yasağının yerinde bir tedbir olduğunu da gözler önüne serdi. Sağlık Bakanlığı'nın sağladığı ve HES uygulaması üzerinden paylaştığı son görüntüler Adana'dan Zonguldak'a 81 ilin tamamında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmanın, ölümcül koronavirüs tehdidi ile milyonlarca vatandaşın karşısında bir risk olarak durduğu tüm çıplaklığıyla ortaya kondu.
ADANA'DA DURUM KRİTİK
Adana'da edinilen son dakika bilgisine göre Havalimanı bölgesi, Seyhan Devlet Hastanesi ve civarı, Turgut Özal Bulvarı, Şakir Paşa, Toki bölgesi ve Yavuzlar Parkı alanı ve yakın çevresi koronavirüs risk haritasında en yüksek riske sahip bölgeler olarak dikkat çekti.
Adana' da neredeyse yeşil alanlar ve yollar dışında tüm bölgelerde Kovid vakası var.
ADIYAMAN'IN KRİTİK MAHALLELERİ
Adıyaman'da ilçelerde bir yoğunluk görülmezken şehir merkezinde koronavirüs vaka riski birçok ilde olduğu gibi kırmızı kodda. Buna göre Adıyaman merkezde Bağdere, Eski Kahta, Hısını Mansur ve Bozbey Caddesi bölgesinde Kovid bulaş riski yüksek.
AFYONKARAHİSAR MERKEZDE HALEN DÜŞÜŞ GÖRÜLMEDİ
Afyonkarahisar'dan alınan son dakika bilgisine göre de merkezde kale civarı, Cumhuriyet mahallesi, Kanlıca mahallesi, Erenler, Eşrefpaşa ve Osman Gazi Mahallesi gibi mahalleler ile bu mahallelere komşu bölgelerde kapıdan dışarı çıkıldığı anda vatandaşlar koronavirüs riski ile karşı karşıya. Kırmızı risk grubunda yer alan Afyonkarahisar merkezde de vakalarda yeni tedbirlerle 2 hafta içerisinde düşüş bekleniyor.
AĞRI'DA SON DURUM
Ağrı'da Kazım Karabekir Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy mahallesi ile birlikte Sıtkı, Yavuz, Gazi, Cumhuriyet, Hürriyet ve Alpaslan mahalleleri de risk taşıyan merkezi noktalar olarak dikkat çekerken Koronavirüs tedbirlerine halkın genel itibarıyla uyduğu belirtildi.
AKSARAY'DA VİRÜS TÜM MAHALLELERDE
Aksaray'da HES uygulamasına gelen son dakika güncellemesi koronavirüs tehlikesinin yine kent merkezi ve civarında yüksek düzeyde olduğunu gösterdi. Alasakallı mahallesi, Bahçeli, Bahçesaray, Bayrambaba, Bedir Muhtar mahalleleri koronavirüs riskinin yer yer kırmızı alarm durumunda olduğuna, yer yer de tedbirlere uyulmazsa artışa geçme eğiliminde olduğuna işaret etti.
AMASYA'DA "KIRMIZI" AĞIRLIKTA
Amasya'da yapılan değerlendirme ve HES uygulaması sistemine girilen harita verilerine göre koronavirüs risk şehir merkezinden Atatürk Hatıra Ormanı'na kadar uzanırken kentin batısınad Arkeoloji müzesinden Hz. Ömer Camii bölgesine kadar kırmızı hatta yer aldı. Ayrıca Yavuz Acar Caddesi ve Kılıçaslan caddesi civarı da yoğun riskli olarak işaretlendi.
ANKARA'DA KRİTİK İLÇELER
Ankara'da son dakika verileri: Riskin büyük olduğu ve tırmanışın henüz yeni yeni plato çizmeye başladığı Başkent Ankara'da kritik koronavirüs haritasına kuş bakışı bakıldığında Gölbaşı, Pursaklar, Sincan, Çubuk ve Kahramankazan ilçelerinde vaka yoğunluğunun kümelendiği dikat çekerken Elmadağ'ın diğer ilçelere göre daha yaşanabilir bir durumda olduğu görüldü.
ANTALYA'DA İÇ BÖLGELER SIKINTILI
Akdeniz'in turizm cenneti Antalya'da Muratpaşa ve Kepez'de yoğunluk dikkat çekerken Turist bölgesi olarak bilinen Konyaaltı'nda ise nispeten daha hafif bir seyir söz konusu. Salgının Konyaaltı bölgesinde diğer noktalara göre hafif ilerlemesi inceleniyor.
ARDAHAN…
Ardahan'da Atatürk Mahallesi, Gürçayır, Halilefendi, İnönü, Karagöl ve Kaptanpaşa mahallelerinin yanısıra Yeni Mahallede de koronavirüs riski ortanın üzerinde seyrediyor. Vatandaşların tedbirlere uymaması durumunda Ardahan'da yoğun bakım yatağı sıkıntısı yaşanabilir. Ancak şu anda sağlık imkanları konusunda teşhis ve tedavi aşamasında bir problemin olmadığı belirtildi.
ARTVİN'DE POLİSEVİ BÖLGESİNE DİKKAT
Artvin'de olarak tespit edilen son dakika vaka sayılarına göre salgın merkez dışındaki bölümlerde halkı diğer iller kadar tehdit etmezken Merkez ve Polisevi bölgesinde kırmızı olarak dikkat çekiyor.
SON DAKİKA AYDIN'DA KORONAVİRÜS KISKACI!
Aydın'da Efeler kent merkezi, Devlet Hastanesi bölgesi, Girne Mahalesi, Zafer, Orta ve Mimar Sinan Mahalleleri adeta koronavirüsün can almak için nöbet tuttuğu noktalar oldu. Ayrıca Doğu ve Batı Gazi Bulvarı etrafı, Çevre Bulvarı gibi noktalara komşu olan tüm alanlar da koronavirüs risk haritasında kırmızı alarm veriyor.
BARTIN'DA SON DURUM
Bartın ilinde de koronavirüs vakaları öncelikle şehir merkezini tehdit ediyor. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritası Aladağ mahallesi, Çaydüzü, Demirciler, Esentepe ve Demirci Ahmetler Mahalleleri ile bu mahallelerin sınırı olan diğer yerleşim noktaları pandemideki en ufak bir artışta risk teşkil ediyor.
BATMAN TEDBİRSİZLİĞİYLE ÖNE ÇIKTI
Batman'da son dakika: Koronavirüs tedbirlerine uyma konusunda bazı illerimiz gibi Batman da geride kaldı ve bu kapsamda son 15 günde 1 milyon TL'ye yakın cezai işlem uygulandı. Batman'da şehir merkezi ve merkez ilçelerin neredeyse tamamı koronavirüs kırmızı harita kapsamında.
BAYBURT ÜMİT VADEDİYOR
Koronavirüs vaka takiplerinde birçok şehirde ikinci hatta üçüncü zirve görülürken bu sıkıntılı günlerde Bayburt adeta Türkiye'nin umudu olan şehirlerden biri oldu. Bayburt kent merkezinde bazı bölgelerde koronavirüs vakası görülse de HES risk haritasında koyu kırmızı ile gösterilen hiçbir nokta yok.
KORONAVİRÜS BİLECİK'TE TULUM ÇIKARDI!
Koronavirüs vakalarının tespit edilerek işaretlendiği risk haritasında çarpıcı bir durum yaşandı. Buna göre yeşil alanlar dışında koronavirüs kırmızı risk haritası neredeyse Bilecik merkezin haritası ile eşit büyüklükte bir hal aldı. İşte Bileciğin haritadaki görünümü...
BİNGÖL RİSKİN MERKEZİ
Koronavirüsün şehir merkezlerini sardığı illerin arasında yer alan bir diğer nokta da Bingöl oldu. Adeta tüm site ve müstakil konutların olduğu, toplu taşıma, alışveriş ve sağlık merkezlerinin bulunduğu tüm merkezler Bingöl'de kırmızıya bürünmüş durumda.
BİTLİS RAHAT
Bitlis'te koronavirüs vakaları nüfusa da oranla daha rahat seyrediyor. Kırmızı alanların en az olduğu şehirler arasında Bitlis de yer aldı.
BALIKESİR
Balıkesir merkeze bakıldığında ise uygulaması üzerinden riskin kırmızı noktada gösterildiği bölümler şöyle; Cengiz Topel Caddesi Ertuğrul Gazi Caddesi Atatürk Caddesi Okul Caddesi Altay ve Bağlar caddeleri ve bu noktaların 3 kilometrelik çapını kapsayan birçok bölge koronavirüste üst düzey risk alanı içerisinde. Dursunbey ilçesinde risk ortalamanın biraz üzerinde
BOLU'DA KIRMIZI AĞIRLIKTA
Bolu merkezde koronavirüs tedbirlerine rağmen hala bir rahatlama gerçekleşmezken şehir merkezinde virüsün oldukça yaygın olduğu ve bulaş tehdidinin kentin büyük bölümünde var olduğu belirlendi.
BURDUR KOMŞU İLLERDEN AYRILIYOR
Riskin yüksek olduğu Isparta'ya komşu olan Burdur'da tablo biraz farklı. Burdur'da koronavirüs vaka, ölüm ve entübe sayılarında seyir Akdeniz bölgesinin ortalamasının altında. Harita da aynı şekilde daha ferah bir şehir görüntüsü verdi.
BURSA VAKALARI 3'E KATLADI, HARİTAYI KIRMIZIYA BOYADI
Bursada koronavirüs vakaları kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin kocanın daha önce söylediği gibi vakaların hızla katlandığı bir süreç yaşanıyor olduğuna göre risk haritası Bursa için yeşil türbe ve civarı Bursa Adliyesi ve çevresi Etibank ve Nilüfer caddeleri ve bu caddelerin etrafında kalan bölgeler için kırmızı alarm veriyor
ÇANAKKALE
Çanakkale'de Sağlık Bakanlığı son dakika verileri ışığında riskin genele yayılmadığı ancak harita üzerinde yeşil bölgelerden daha fazla kırmızı bölgelerin olduğu görüldü. Çanakkale tedbirlerin dikkatle uygulanması gereken illerin başında geliyor. Gündüz hareketliliği fazla olan bir şehir olarak öne çıkan Çanakkale'de tedbirlerin düşüşü getirmesi bekleniyor.
ÇANKIRI
Çankırı'da kırmızı alanların artmaya başladığı görülüyor. Yoğun bakam yatak sıkıntısının olmadığı Çankırı'da kent merkezinde kırmızı alanlar çoğunlukta.
ÇORUM METROPOLLERE ÖZENİYOR!
Çorum merkezde koronavirüs vakaları bütün şehri sarmış durumda Bu bağlamda Çorum'un dört bir yanında risk haritası kırmızı olarak dikkat çekti. Çorum'da şehir merkezinde Bahçelievler Mahallesi, Kunduzhan Mahallesi Buhara ve çarşı merkezi koronavirüs kapma riski en yüksek bölgeler olarak kayıtlara geçti.
Çorum'da il hıfzısıhha kurulu koronavirüs tedbirleri ne ek tedbirler alma konusunda alarm durumunda denetimler ise toplumun tüm kesimlerinde hassasiyetle sürdürülüyor.
DENİZLİ'DE PLATO BAŞLADI AMA RİSK HALA BÜYÜK
Denizli'de koronavirüs vakalarında alınan son rakamlara göre plato eğilimi başlasa da şehir merkezinde koyu kırmızı alanlar halen yoğunluğunu sürdürüyor. Bunun dışında Karahayıt, Pamukkale, Honaz, gibi ilçelerde risk durumu orta düzeyde seyrederken Sarayköy'de sokağa çıkmak daha yüksek risk arz ediyor.
DİYARBAKIR'DA KORONA SOKAKTA!
Diyarbakır'da tüm ilçelerde risk devam ederken Elazığ Caddesi olarak bilinen yolun batısında kalan ve genel olarak yerleşimin kurulduğu bölgede kırmızı alanlar oldukça fazla. Fırat Bulvarı, Diclekent, Selahattin Eyyubi Bulvarı, Medine Bulvarı gibi merkezi noktalara sınırı olan birçok bölge kırmızı kovis riski alanında yer aldı.
DÜZCE
Düzce'de şehir merkezi genel itibatırla yollar ve yeşil alanlar dışında eşit miktarda ve kırmızı kodda koronavirüs tehdidi ile karşı karşıya. Bu bilgi ışığında zorunlu olmadıkça özellikle kalabalık alanlardan uzak durulması gerekiyor. İl Hıfzısıhha kurulu takibi Düzce'de de sürüyor.
EDİRNE'DE KÜÇÜK BİR ALAN KALDI
Edirne'de yapılaşmanın nispeten az olduğu Yemiimaret bölgesi dışında kalan tüm şehir koronvirüs bulaş riskinin üst düzeyde olduğu görülüyor. HES uygulamasında Edirne'nin neresini seçereniz seçin 500 metrelik çap içerisinde mutlaka bir kırmızı alana rastlıyorsunuz…
ELAZIĞ
Elazığ'da vatandaşların yoğun olarak yaşadığı özellikle site ve toplu kullanım alanlarının bulunduğu bölümlerde kırmızı işaretli noktalar görülse de şehrin geneline bakıldığında açık kırmızı ya da sarı, yeşil bölgelerin varlığını da görmek mümkün. Koronavirüs risk haritaları arasında Elazığ orta düzey risk içeren şehirlerden
ERZİNCAN'DA ŞEHİR ABLUKA ALTINDA
Erzincan da koronavirüs tarafından adeta ablukaya alınan illerimiz arasında. Talip Kaban Bulvarı, Adnan Menderes Caddesi Milli Egemenlik Bulvarı gibi şehri boydan boya gören ana arterlerin komşu olduğu tüm mahallelerde koronavirüs kırmızı risk haritasını görmek mümkün.
ERZURUM
Erzurum kent merkezinde yer yer kırmızı harita yer yer sarı ve açık renkler görülse de ortalamanın üzerinde seyreden bir bulaş risk durumu söz konusu. Sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarla ilgili ihlallerin yaşandığı illerimizden olan Erzurum'da da bu yasakları ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.
ESKİŞEHİR'DE KIRMIZI ALAN YÜZDE 90'I KAPLADI
Eskişehir'de D200 ve D665 yolları arasında kalan şehir merkezinde yüzölçümünün yüzde 90'ından fazlası kırmızı alan olarak HES uygulamasına yansıdı. Ayrıca İsmet İnönü 1 ve 2 bulvarının götürdüğü Bursa Caddesi civarındaki gibi yerleşim noktaları da yüksek risk düzeyine girmiş durumda. Bilgeç caddesi etrafı ise daha rahat görünüyor.
GAZİANTEP'TE KORONA HALAY ÇEKİYOR!
Şehirde deyim yerindeyse dağın taşın koronavirüs olduğu Gaziantep'te Kırmızı dışında bir renk görmek neredeyse imkansız! Şehir içi yaşam hareketliliğinin oldukça yüksek olduğu bilinen Gaziantep'te koronavirüs vakaları tehlikeli düzeye gelmiş durumda. Tedbirlere uymak büyük önem arz ediyor.
GİRESUN
Giresun şehir merkezinde son dakika verilerine göre kale bölgesi dışında kalan tüm alanların kırmızı olduğu görüldü. Giresun pandeminin başlangıcında uzun süre vaka görülmeyen şehirlerimizdendi. Bugün ise tedbirsizlikler nedeniyle üst düzey risk grubunda. Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı gibi merkezi caddelerin geçtiğim tüm noktalarda kırmızı alarm var.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de risk durumu orta düzey olarak dikkat çekiyor. Merkez de Öğretmenevinin olduğu bölge ve şehrin kuzey yakasında kırmızı alanlar olsa da halen ümit kaynağı olan noktalar mevcut.
HAKKARİ'DE YARI YARIYA
Hakkari de orta risk grubu olarak sınıflandırılabilecek şehilerimizden oldu. Hakkari'nin kent merkezinde kırmızı alanlar ve yeşil alanlar şehri adeta bölüşmüş durumda. Tedbirlere uyulması büyük önem taşıyor.
KIRMIZI HATAY!
Hatay ilimiz merkez Antakya başta olmak üzere tüm cadde, sokak ve mahalleleriyle yoğun kırmızı alanlarıyla koronavirüs bulaşma riskinin en yüksek olduğu şehirler arasında görülüyor.
IĞDIR
Iğdır'da nüfusun az olması nedeniyle koronavirüs vakaları olsa da tedbirlere uyulmasının da getirdiği artı ile salgının seyri plato düzeyinde devam ediyor. Yer yer kırmızıya bürünen bölgeler olsa da Iğdır genel itibarıyla tedbirler sonrası rahatlamanın ilk görüleceği illerden olabilir.
ISPARTA DİKKAT!
Isparta Deregümü, Hızırbey mahallesi, Çünür mahallesi, Zafer, Fatih ve Gülcü mahallesi yüksek risk grubunda. Ayrıca Isparta Şehir Hastanesi civarı, Anadolu mahallesi ve karaağaç mahallesi de koronavirüs risk haritasında kritik eşikte.
Isparta'nın ilçeleri Gelendost, Eğirdir, Yalvaç ve Şarkikaraağaç'ta orta düzeyde seyreden salgın riski Sütçüler, Aksu gibi dağlık bölgelerde daha sakin
İSTANBUL'DA PLATO BAŞLADI AMA KRİTİK İLÇELERDE DURUM DEĞİŞMEDİ
İstanbul'da salgının seyri tedbirlerin ardından plato düzeyine geçmiş gibi görünse de kritik ilçelerde risk haritası durumu değişmiş değil. Buna göre son dakika verileri Başakşehir, Kadıköy, Alibeyköy, Sultangazi, Fatih, Maltepe gibi noktalarda koyu kırmızı renklerin ağırlığını, geri kalan tüm ilçelerde de kırmızı rengin hüküm sürdüğünü gösterdi. Ayrıca salgının İstanbul ortalamasının altında seyrettiği Silivri'de de yeşil ya da mavi alan görmek oldukça güç
İZMİR'DE SON DURUM
Koronavirüs vakaları nın yüksek düzeydeki tırmanışının görüldüğü büyükşehirlerden olan İzmir'de neredeyse tüm Merkez ilçelerde risk durumu en üst düzeyde. Bu bağlamda hayatevesığar uygulaması Buca, Bornova, Karabağlar, Karşıyaka ve Bayraklı gibi birçok ilçede koronavirüs bulaştı riskinin kırmızı alarm verdiğini gösterirken Havalimanı ve otogar çevresi de yine virüsün bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu alanlar olarak dikkat çekti
KAHRAMANMARAŞ KORONA MERKEZİ GİBİ
Vaka sayılarında çok öne çıkmasa da risk alanına bakıldığında Kahramanmaraş'ın şehir merkezinde kırmızı bölgelerin fazlalığı dikkat çekiyor
KARABÜK
Karabük'ün kent merkezinde koronavirüs risk alanının kırmızı alarm verdiği bölgeler yerleşimin yoğun olduğu kuzey bölümde yer alırken şehrin geri kalanında da yer yer kırmızı ve yeşil bölgeler haritayı paylaşıyor.
KARAMAN
Konya'nın aksine Karaman'da yoğunlaşma tek parça halinde değil bölge bölge seyrediyor. Tedbirlere uyulduğu süreçlerde yeşil alanların hızla arttığı görülen HES risk haritasında Karaman'ın orta düzeyde risk taşıyan illerden olduğu belirlendi.
KARS'TA YAPILAŞMA HARİTAYA YANSIDI
Karsta yapılaşma ve yerleşimin diğer illere nazaran parçalı olması risk haritasına da aynı şekilde yansıdı. Kalabalık olan bölgelerde koyu kırmızı alanlar dikkat çekti.
KASTAMONU'DA SİLME KIRMIZI HARİTA
Alparslan Türkeş Bulvarı ve Rauf Denktaş caddesinin şehrin ortasından geçtiği görülen Kasmonu'da Eğitim Fakültesinden başlayarak tüm kent merkezinde kırmızı risk haritası görüldü. Şahin Tepesi bölgesi ise merkeze göre daha rahat.
KAYSERİ
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nden Sivas Bulvarına kadar olan bölümde, oradan da Havalimanına kadar uzanan hatta koronavirüs risk haritası kırmızı alarm veriyor. Sokağa çıkma yasakları kapsamında alınan önlemlerle vakaların yatay seyrettiği Kayseri'de düşüşün 1-2 haftalık zaman dilimi içerisinde rakamlara yansıması bekleniyor
KİLİS
Kilis şehir merkezinde koronavirüs HES haritasında kovid tehlikesinin varlığı her geçen gün büyüyor. Uzmanlar tedbirler konusunda uyardı.
KIRIKKALE'DE GENELLİKLE KIRMIZI ALAN VAR
Şehrin geneline yayılan bulaş riski Kırıkkale'yi de adeta harita verilerine göre esir almış durumda. Rakamların düşmesi için merkezdeki vatandaşların zorunlu olmadıkça serbest saatlerde dahi sokağa çıkmaması isteniyor.
KIRKLARELİ'DE RİSK ARTIYOR
Kırklareli'de şehir merkezi orta risk grubunda olsa da kırmızı alanlar her geçen gün hakimiyetini arttırıyor. Yeşil noktalar şehri yer yer rahatlatsa da tedbirlere uyulması konusunda ilgili kurulların özel çalışmaları sürüyor.
KIRŞEHİR
Kırşehir kent merkezi koronavirüsün yayılmak için adeta özellikle seçtiği noktalardan oldu. Kırmızı haritaın ağırlık kazandığı Kırşehir'de kovid hakimiyeti tedbirlere rağmen devam ediyor.
KOCAELİ, KOMŞUSU İSTANBUL GİBİ…
İstanbul'un komşusu Kocaeli'nde yerleşimin yoğun olduğu noktalarda salgının seyri ne yazık ki İstanbul'un reflekslerine benzer özellikler gösteriyor. Kocaeli'nde kırmızı bölgeler şehrin büyük bölümünü kapladı.
KONYA'DA BÜYÜK DEĞİŞİM
Koronavirüsün salgın olarak Türkiye'de baş gösterdiği ilk günlerde tedbirlere uyma konusunda öncü illerimizden olan Konya'da ikinci zirve süreci ne yazık ki iyi geçmedi. Bu kapsamda merkezde haritada görüldüğü gibi yoğun bir kırmızı alan söz konusu. Selçuk başta olmak üzere Konya'nın merkezi koronavirüse adeta teslim oldu.
KÜTAHYA'DA SİNYALLER KÖTÜ
Birçok ilin kesişme noktası ve bir seyahat güzergahı olan Kütahya'da da korkutan bir salgın durumu söz konusu. Şehrin batısında yoğunlaşan kırmızı harita her geçen gün alanını büyütüyor.
MALATYA'DA KIRMIZI HAKİMETİ
Malatya'da Battalgazi, Yeşilyurt, Pütürge gibi ilçeler başta olmak üzere birçok noktada, özellikle nüfusun yoğun olduğu merkezlerde hovid-19 tehdidi artış düzleminde devam ediyor. Eğilimi tedbirlerin düşüşe geçirip geçirmeyeceği önümüzdeki süreçte belli olacak
MANİSA ÇOK KÖTÜ DURUMDA
Manisa'da Yunus Emre başta olmak üzere şehrin tamamı koronavirüs tehdidi altında. İzmir depreminde sokaklara dökülen şehirlerden olan Manisa'da bu panik sırasında çok sayıda vaka bulaşı gerçekleştiği düşünülüyor.
MARDİN'DE ALARM
Sosyal yaşamın önemli merkezlerinden olan Mardin'de koronavirüs bulaşma riski de her geçen gün artmaya devam ediyor. Haritaya da yansıyan son durum kırmızı alanların artışta olduğunu gösterdi.
MERSİN KORONANIN BAŞKENTİ OLMAYA ADAY!
Mersin'de HES uygulamasında Sağlık Bakanlığı verileri adeta yeşil hiçbir noktanın kalmadığını gözler önüne serdi.
MUĞLA TATİL SONRASI ARTIŞTA
Tatilcilerin güzergahı olan Muğla'da yaz ayları sonrasında vaka artışları hızla ilerledi. Merkezde de buna bağlı olarak kırmızı alanlar artışa geçti.
MUŞ ORTA HALLİ
Çevresindeki diğer illere göre Muş'un koronavirüs salgınında daha sakin bir seyirde olduğu gözleniyor.
NEVŞEHİR
Kırşehir ile benzer bir tabloyu ortaya koyan Nevşehir'de kırmızı alanlar var olsa da tedbirlere uyulursa yeşil alanlar daha geniş yer kaplamaya devam edecek.
NİĞDE TEHLİKEDE
Niğde'de kırmızı alanlar kenti esir almak üzere. Merkez ve ana caddelere komşu mahallelerle riskin olmadığı bölge yok denecek kadar az
ORDU
Karadeniz'in önemli merkezlerinden Ordu'da kırmızı alanlar dağlık bölümün bitişinden başlayıp deniz kenarına kadar uzanıyor
OSMANİYE
Osmaniye de Mersin benzeri bir tablo ile karşı karşıya. Şehrin merkezinde yeşil alan yok denecek kadar azalmış durumda. Uzmanlar dışarı zorunlu olmadıkça çıkılmaması gerektiğini belirtiyor.
RİZE
Rize'de Atatürk Caddesi, Menderes Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Pazar Caddesi Karadeniz sahil yolu olmak üzere tüm ana yollar ve bunlara komşu mahallelerde koronavirüs koyu kırmızı risk düzeyinde. İlde alınan son dakika kararıyla tüm ekipler 24 saat denetim halinde.
SAKARYA
Ticaretin önemli merkezlerinden olan Sakarya'da koronavirüs bulaşma riski de her geçen gün artmaya devam ediyor. Haritaya da yansıyan son durum kırmızı alanların artışta olduğunu gösterdi. İşte Sakary'nın son durumu
KARADENİZ'DE SAMSUN ALARMI
Birçok ilin yolu üzerinde bulunan Karadeniz'ni önemli merkezi Samsun'da şehir koronavirüse adeta teslim oldu. Kırmızı alanlar Samsun'un tamamını kaplamış durumda.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da yeşil ve kırmızı alanlar yarı yarıya. Ancak haftasonu tedbirleri devam eder ya da virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yılbaşında sokağa çıkma yasağının gündeme alınması halinde düşüş gerçekleşebilir.
SİİRT
Bölgedeki diğer illere göre Siirtin covid-19 risk haritasına göre salgında daha sakin bir seyirde olduğu gözlendi.
SİNOP DAHA SAKİN
Sinop ilinde kırmızı alanlar var ancak Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirlerine uyulursa yeşil alanlar daha geniş yer kaplamaya devam edecek.
SİVAS'TA ARTIŞ SÜRÜYOR
Sivas'ta kırmızı risk alanlarının arttığı gözlendi. İlçelerde rahatlık söz konusu olsa da kent merkezinde Sivas'ın koronavirüsü yenmek için daha çok yolu var gibi görünüyor.
ŞIRNAK ÜMİTLİ
Koronavirüs vaka takiplerinde birçok şehirde ikinci zirve görülürken Şırnak Türkiye'nin umudu olan şehirlerden biri. Son verilere göre Şırnak'ta şehir merkezinde bazı bölgelerde koronavirüs vakası görülse de yoğunluk diğer şehirler gibi değil.
TEKİRDAĞ'DA KRİTİK NOKTALAR
Tekirdağ merkezde koronavirüs vakaları neredeyse şehrin bütün bölümlerini sarmış durumda Çorlu'da yoğun olarak görülen koronavirüs vakası risk haritasına yansırken Hükümet Caddesi Adnan Kahveci Caddesi Ekrem tantı Caddesi ve AVM bölgesi şehir merkezinde riskin büyük olduğu noktalar olarak koronavirüs sürecini takip eden il Hıfzıssıhha kurulunun radarına girmiş durumda
TOKAT KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
Tokat'ta koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı günlerde başlayan artış halen sürmekte. HES haritasına da yansıyan son duruma göre kırmızı alanlar Tokat'ı esir aldı.
TRABZON'DA DA TEHDİT VAR
Trabzon'da kırsal bölgelerde dağınık yerleşim nedeniyle haritada çok yoğunluk görünmese de şehir merkezinde vakaların artış düzeyi haritadan açıkça görülebiliyor. Buna göre kıyı şeridinden dağlık alanların başladığı bölüm yani şehir merkezinin ramamı kırmızı risk grubunda.
TUNCELİ YEŞİL…
Tunceli'de haritada neredeyse hiç koronavirüs riski yok! Kırmızı alanların birkaç noktadan ibaret olduğu Tunceli Türkiye'ye ümit veren şehirlerden oldu.
UŞAK KARIŞIK
Uşak'ta haritada kırmızı ve yeşil alanlar adeta benek benek kendini gösterirken riskin ortalamanın biraz altında olduğu değerlendiriliyor.
VAN
Van'da kovid vakaları artışını çok hızlı olmamakla beraber sürdürüyor. Buna karşılık haritada hem kırmızı hem yeşil bölgeler açıkça görülebiliyor
YALOVA
Yalova'da sahile yakın bölgelerde şehir merkezi koronavirüs tehdidi ile karşı karşıya.
YOZGAT KIRMIZI RİSKTE
Yozgat'ın tedbirlere uyulmazsa haritada bir anda tam ve koyu kırmızı hal alması işten bile olmayacak. Vaka artışlarının önüne dikkatli ve tedbirli olmakla geçilebilecek. Yozgat saat kulesi, İl Sağlık Müdürlüğü bölgesi ile İstiklal Caddesi civarı yüksek risk altında.