Son dakika haberi: İşte kırmızı alarm verilen iller! Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi...

ÇORUM METROPOLLERE ÖZENİYOR!

Çorum merkezde koronavirüs vakaları bütün şehri sarmış durumda Bu bağlamda Çorum'un dört bir yanında risk haritası kırmızı olarak dikkat çekti. Çorum'da şehir merkezinde Bahçelievler Mahallesi, Kunduzhan Mahallesi Buhara ve çarşı merkezi koronavirüs kapma riski en yüksek bölgeler olarak kayıtlara geçti.

Çorum'da il hıfzısıhha kurulu koronavirüs tedbirleri ne ek tedbirler alma konusunda alarm durumunda denetimler ise toplumun tüm kesimlerinde hassasiyetle sürdürülüyor.