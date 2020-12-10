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SON DAKİKA HABERİ! ilk kez açıkladı! 10 Aralık koronavirüs tablosu ve toplam vaka sayısı...

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 10 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika 'de 10 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 00:35 Son Güncelleme: 11.12.2020 00:35 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez açıkladı! 10 Aralık koronavirüs tablosu ve toplam vaka sayısı...

Son dakika haberi: Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 10 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 10 Aralık koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...

Koronavirüs tablosunda SON DAKİKA - Can kaybı sayısında artışı devam ediyor! İşte 10 Aralık koronavirüs tablosu!

10 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 206.202
VAKA SAYISI: 30.424
HASTA SAYISI: 5.918
VEFAT SAYISI: 220
İYİLEŞEN SAYISI: 5.232
TOPLAM VAKA SAYISI: 1.748.657

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:
Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI:204.411
VAKA SAYISI: 31.712
HASTA SAYISI: 6.213
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 5.846

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SON DAKİKA HABERİ! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez açıkladı! 10 Aralık koronavirüs tablosu ve toplam vaka sayısı...
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