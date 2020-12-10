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Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

Son dakika gelen otomobil haberi araç alacakları yakından ilgilendiriyor. Pandemi nedeniyle otomobil üretiminin azlığı ile fiyatlarda büyük hareketlilik yaşanıyor. Kur fiyatlarının da yükselmesi buna eklenince araç fiyatları resmen fırladı. Otomobil almak isteyenler kampanyaların ve uygun fiyata araç almanın peşine düştü. tarafından UYAP üzerinden satışa çıkan icralık otomobiller piyasa değerinin neredeyse yarı fiyatına satışa çıkıyor. İşte son dakika açıklanan o araçların listesi ve fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 11:43 Son Güncelleme: 10.12.2020 11:58 ABONE OL
Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

SON DAKİKA! İHALE LİSTESİ AÇIKLANDI

Hürriyet'in haberine göre, sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında artış devam ediyor, alıcılar ise düşme ihtimalini bekliyor. Bu durumda hem satıcı hem de alıcı harekete geçmiyor ve piyasada durgunluk yaşanıyor. Bakanlıktan ihale kararı araç alacakları heyecanlandırdı.

Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

YARI FİYATINA SATIŞA ÇIKIYOR

Bütçesi yüksek fiyatlı otomobillere yetmeyenler ise farklı şekillerde araç sahibi olabiliyor. tarafından UYAP üzerinden satışa çıkan icralık otomobiller piyasa değerinin neredeyse yarısı fiyatından satışa çıkıyor. İhaleye girilerek otomobillere teklifler veriliyor. Verilen teklifin uygunluğuna göre otomobili almak mümkün oluyor.İstendiğinde otomobiller yerinde görülebiliyor. İnternet üzerinden ihaleye teklif vererek otomobili teslim alabiliyorsunuz.

Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

2015 model BMW 3 serisi

İhale başlangıç bedeli: 167 bin lira

Muhammen bedeli: 180 bin lira

Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

2010 model Volkswagen Golf

İhale başlangıç bedeli: 46 bin lira

Muhammen bedeli: 85 bin lira

Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

2014 model Volkswagen Passat

İhale başlangıç bedeli: 73 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 135 bin lira

Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

2017 model Nissan Micra

İhale başlangıç bedeli: 63 bin 300 lira

Muhammen bedel 125 bin lira

Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

2013 model Renault Symbol

İhale başlangıç bedeli: 23 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 42 bin 500 lira

Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

2016 model Opel Insignia

İhale başlangıç bedeli: 82 bin lira

Muhammen bedeli: 160 bin lira

Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

2012 model Hyundai Accent Blue

İhale başlangıç bedeli: 43 bin 250 lira

Muhammen bedel 84 bin 500 lira

Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

2017 model Fiat Linea

İhale başlangıç bedeli 53 bin lira

Muhammen bedeli: 100 bin lira

Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

2014 model Volvo

İhale başlangıç bedeli: 100 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 200 bin lira

Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

2016 model Peugeot 208

İhale başlangıç bedeli: 79 bin lira

Muhammen bedeli: 148 bin lira

Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

2017 model Renault Megane

İhale başlangıç bedeli: 85 bin lira

Muhammen bedeli: 170 bin lira

Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

2016 model Nissan Qashqai

İhale başlangıç bedeli: 95 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 185 bin lira

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Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı
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