Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

SON DAKİKA! İHALE LİSTESİ AÇIKLANDI



Hürriyet'in haberine göre, sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında artış devam ediyor, alıcılar ise düşme ihtimalini bekliyor. Bu durumda hem satıcı hem de alıcı harekete geçmiyor ve piyasada durgunluk yaşanıyor. Bakanlıktan ihale kararı araç alacakları heyecanlandırdı.