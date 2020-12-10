Son dakika haberler: Araç alacaklar dikkat! Neredeyse yarı fiyatına satışa çıktı

SON DAKİKA! İHALE LİSTESİ AÇIKLANDI
Hürriyet'in haberine göre, sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında artış devam ediyor, alıcılar ise düşme ihtimalini bekliyor. Bu durumda hem satıcı hem de alıcı harekete geçmiyor ve piyasada durgunluk yaşanıyor. Bakanlıktan ihale kararı araç alacakları heyecanlandırdı.
YARI FİYATINA SATIŞA ÇIKIYOR
Bütçesi yüksek fiyatlı otomobillere yetmeyenler ise farklı şekillerde araç sahibi olabiliyor. Adalet Bakanlığı tarafından UYAP üzerinden satışa çıkan icralık otomobiller piyasa değerinin neredeyse yarısı fiyatından satışa çıkıyor. İhaleye girilerek otomobillere teklifler veriliyor. Verilen teklifin uygunluğuna göre otomobili almak mümkün oluyor.İstendiğinde otomobiller yerinde görülebiliyor. İnternet üzerinden ihaleye teklif vererek otomobili teslim alabiliyorsunuz.
2015 model BMW 3 serisi
İhale başlangıç bedeli: 167 bin lira
Muhammen bedeli: 180 bin lira
2010 model Volkswagen Golf
İhale başlangıç bedeli: 46 bin lira
Muhammen bedeli: 85 bin lira
2014 model Volkswagen Passat
İhale başlangıç bedeli: 73 bin 500 lira
Muhammen bedeli: 135 bin lira
2017 model Nissan Micra
İhale başlangıç bedeli: 63 bin 300 lira
Muhammen bedel 125 bin lira
2013 model Renault Symbol
İhale başlangıç bedeli: 23 bin 500 lira
Muhammen bedeli: 42 bin 500 lira
2016 model Opel Insignia
İhale başlangıç bedeli: 82 bin lira
Muhammen bedeli: 160 bin lira
2012 model Hyundai Accent Blue
İhale başlangıç bedeli: 43 bin 250 lira
Muhammen bedel 84 bin 500 lira
2017 model Fiat Linea
İhale başlangıç bedeli 53 bin lira
Muhammen bedeli: 100 bin lira
2014 model Volvo
İhale başlangıç bedeli: 100 bin 500 lira
Muhammen bedeli: 200 bin lira
2016 model Peugeot 208
İhale başlangıç bedeli: 79 bin lira
Muhammen bedeli: 148 bin lira